Ми ніколи не дізнаємося правди, що роблять з увʼязненими росіяни
Колись звільнення однієї української політувʼязненої з російської вʼязниці стало холодним душем для багатьох
Пригадую, як Василь Сліпак повернувся геть пригніченим після зустрічі з нею, хоча їй тоді пророкували ледь не посаду майбутнього президента України.
Ми ніколи не дізнаємося правди, що роблять з увʼязненими росіяни. Врешті-решт, інколи навіть після жахливих тортур на волю виходять незламні люди. Але у вʼязницю кидають і спеціально, щоб зробити з них фальшивих пророків.
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Хор голосів звільнених під час обміну росіян: "Зло — Путін, а не російський народ" свідчить про єдине — кремлівська стратегія працює. Якщо Росія програє — це вина Путіна, а ідеологія Кремля житиме.
Це ще один доказ того, що Кремль має бути знищений. Надто легко тиранії маніпулюють демократіями.
Про автора. Володимир Омелян, український дипломат, міністр інфраструктури України у 2016—2019. Політичний експерт
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