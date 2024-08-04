Пригадую, як Василь Сліпак повернувся геть пригніченим після зустрічі з нею, хоча їй тоді пророкували ледь не посаду майбутнього президента України.

Ми ніколи не дізнаємося правди, що роблять з увʼязненими росіяни. Врешті-решт, інколи навіть після жахливих тортур на волю виходять незламні люди. Але у вʼязницю кидають і спеціально, щоб зробити з них фальшивих пророків.

Читайте також: Пресконференція російських політв'язнів: слід запросити їх в Україну

Хор голосів звільнених під час обміну росіян: "Зло — Путін, а не російський народ" свідчить про єдине — кремлівська стратегія працює. Якщо Росія програє — це вина Путіна, а ідеологія Кремля житиме.

Це ще один доказ того, що Кремль має бути знищений. Надто легко тиранії маніпулюють демократіями.

Джерело

Про автора. Володимир Омелян, український дипломат, міністр інфраструктури України у 2016—2019. Політичний експерт

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.