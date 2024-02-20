Окрім заяв міністрів оборони Британії та Швеції, ще відвертішою була заява адмірала Королівського флоту Нідерландів, який зараз очолює Військовий комітет НАТО.

На зустрічі міністрів оборони у Брюсселі кілька тижнів тому він сказав, що європейці мають готуватися до "повномасштабної війни з Росією", "радикальних змін у способі життя" і що "велика кількість цивільних має бути мобілізована у випадку війни й уряди вже мають працювати над впровадженням процесів, які забезпечать масову мобілізацію, та посилення промислової спроможності, яка забезпечить тривале ведення повномасштабної війни."

Минулого тижня остаточно підтвердилося, що американці повертають свій ядерний арсенал у Британію, на базу RAF Lakenheath біля Кембриджу. Ця ж база була першою в Британії, яка отримала F-35.

У часи холодної війни там уже зберігалася ядерна зброя, але США її вивезли у 2008 році, коли здавалося, що холодна війна назавжди в історії.

Британський уряд уже уклав контракти на будівництво нового об'єкту для зберігання ядерної зброї, який має витримувати прямі ядерні удари.

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Уперше за 8 років Британія здійснить в Атлантиці випробувальні пуски носіїв ядерної зброї зі своєї субмарини HMS Vanguard, яка ремонтувалася 7 років (у Британії немає "ядерної тріади", вона покладається на ядерне стримування ракетами з підводних човнів Trident).

Нагадаю, ще наприкінці 2021 року британці оголосили, що "з огляду на безпекову ситуацію" відійдуть від самообмеження кількості боєголовок і наростять їх на 40%, та вже після вторгнення прискорили закладку та будівництво ядерних субмарин наступного покоління, які мають прийти на заміну Трайдентам.

А ще вдвічі, до 90 тис., збільшили чисельність навчань НАТО в грудні 2024 року на сході Європи, де відпрацьовуватимуть швидке розгортання для стримування збройної агресії РФ. Одна Британія відправить 20 тис. військових, це значна кількість за мірками навчань.

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Поступово розкручується маховик оборонного виробництва в ЄС, там навіть спромоглися прибрати оборонну промисловість з "чорного списку ESG", спираючись на який банки відмовлялися кредитувати "шкідливий для довкілля та суспільства бізнес" (так, уявіть, колись ЄС відніс оборонку до шкідливих бізнесів).

Досі часто бачу скиглення про "мирну розслаблену Європу", та воно вже потроху втрачає актуальність. Так, важко прийняти нову дійсність після 75 років мирного життя та 30+ років без холодної війни.

Але політики та військові вже не "мирні й розслаблені", і повернення до старої норми уже не буде. Зрештою, навіть те, як нагнули Орбана по Ukraine Facility, і те, що багато європейських політиків при цьому незадоволені, що з Угорщиною повелися надто м'яко — теж показово.

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Про автора. Юрій Гайдай, експерт Центру економічної стратегії

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