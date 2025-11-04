Лише примус (батіг) та лише гроші (пряник) не працюють без ідеологічної та морально-психологічної платформ і ніколи не забезпечать війська необхідним для ведення бойових дій якісним, навченим, вмотивованим і дисциплінованим ресурсом.

Бо ці перераховані пункти сприяють послабленню обороноздатності держави, а не його посиленню.

Це означає, що мобілізаційні заходи в жодному разі не повинні:

Тому невіддільною частиною мобілізації мають бути:

Проведення ефективних мобілізаційних заходів неможливо без підтримки суспільства не тільки з ідеологічних, але і суто з організаційних причин.

Не може бути незаконного переслідування навіть підозрюваних в порушенні закону. Тому переслідування і покарання тих, хто не виконує закон і нехтує конституційним обов'язком, має бути юридично обґрунтоване, прозоре і системне. Право на захист і об'єктивний суд має бути гарантоване.

В демократичній державі навіть мобілізація має проводитися із дотриманням прав людини та забезпеченням верховенства права.

Посилення обороноздатності неможливо без забезпечення армії під час мобілізації якісним людським ресурсом.

Таким чином, по-перше, з невмотивованими військовозобов'язаними в обов'язковому порядку має проводитися морально-психологічна робота перед виряджанням до частин, що має бути обов'язковою і якісною складовою навчання (БЗВП). Моральний дух на війні є не менш важливим, ніж вміння стріляти.

По-друге, призов до війська серйозно хворих або попросту немічних, є не укріпленням, а руйнуванням армії.

Незабезпечення об'єктивної ВЛК, ухвалення непродуманих чи відверто шкідливих нормативних актів, що оголошують реально непридатних придатними на папері, працюють лише на послаблення обороноздатності.

Джерело

Про авторку. Наталія Іщенко, журналістка

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.