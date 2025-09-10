Моїм європейським друзям. Не зберігайте спокій
Вчора частина Берліна залишилася без світла через можливу диверсію на ЛЕП, сьогодні російські дрони вже вкотре завітали в Польщу, завтра Нетребко дає концерт у Лондоні
Війна вже у Європі, хоча вони цього й не розуміють, відмовляються розуміти.
Вже там свої стрєлкови, аксьонови... Росія діє як і у нас: спочатку обережно, не напряму, через soft power, згодом горять склади зі снарядами (ми десь тут), далі з'являються "зелені чоловічки", повстає "народ Донбасу" (або Ельзасу, це не дуже принципово), а там вже пізно.
Ескалація наростає крок за кроком, якщо немає відсічі.
Вчора берлінська поліція через гучномовці закликала містян зберігати спокій. Не в той бік закликаєте. Не зберігайте спокій.
Про автора. Андрій Яніцький, журналіст
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів
