Московія видихається
На Росії проблеми з мобілізаційним ресурсом. Охочих воювати недостатньо
Про це свідчить низка останніх сигналів із РФ.
- Путін удвічі підвищив одночасну виплату тим, хто підписує контракт на "СВО".
- Держдума ухвалила закон про позбавлення громадянства іноземців, які отримали паспорти, але не хочуть ставати на військовий облік.
- Командувач армії Кадирова Алаудінов поскаржився в ток-шоу Скабєєвої, що для досягнення відчутного успіху на фронті необхідно подвоїти або потроїти кількість особового складу. І тут же висловив скепсис, що цього можна досягти.
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Частка видатків на війну в бюджеті Росії вже дуже велика. Вони незворотно видихаються, але сподіваються, що ми поступимося швидше.
Це аж ніяк не означає, що ворог став слабким і його буде легко здолати. Зазначені факти говорять тільки про те, що ми можемо і маємо перемогти РФ. Вони хоч і більші, але з величезною кількістю внутрішніх проблем.
Про автора: Михайло Басараб, політолог.
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