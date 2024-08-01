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Війна з Росією: хроніка
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OPINION

Московія видихається

Михайло Басараб
1 серпня, 2024 четвер
16:05
Погляд Михайло Басараб

На Росії проблеми з мобілізаційним ресурсом. Охочих воювати недостатньо

Зміст

Про це свідчить низка останніх сигналів із РФ.

  1. Путін удвічі підвищив одночасну виплату тим, хто підписує контракт на "СВО".
  2. Держдума ухвалила закон про позбавлення громадянства іноземців, які отримали паспорти, але не хочуть ставати на військовий облік.
  3. Командувач армії Кадирова Алаудінов поскаржився в ток-шоу Скабєєвої, що для досягнення відчутного успіху на фронті необхідно подвоїти або потроїти кількість особового складу. І тут же висловив скепсис, що цього можна досягти.

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Частка видатків на війну в бюджеті Росії вже дуже велика. Вони незворотно видихаються, але сподіваються, що ми поступимося швидше.

Це аж ніяк не означає, що ворог став слабким і його буде легко здолати. Зазначені факти говорять тільки про те, що ми можемо і маємо перемогти РФ. Вони хоч і більші, але з величезною кількістю внутрішніх проблем.

Джерело

Про автора: Михайло Басараб, політолог.

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Теги:
Новини
Україна
Росія
Володимир Путін
російська армія
Війна з Росією
Держдума РФ
Перемога України
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