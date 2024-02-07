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Війна з Росією: хроніка
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OPINION

Може, вибори під час війни не така вже і погана думка?

Зоя Казанжи
7 лютого, 2024 середа
12:08
Погляд Зоя Казанжи

Ми мали різних президентів. Але такого горя у нас ще не було

У руках президента Зеленського зосереджена вся повнота влада. Тому саме він і несе повну відповідальність за все, що відбувається в країні. Всі гілки влади, всі структури очолюють люди, які мають пряме відношення до президента. І ці всі люди – свої до кінчиків нігтів на ногах і руках. Бо вони — сусіди, друзі, друзі друзів, колеги, сестри та брати колег і так далі. Звісно, серед них не всі тамади на весіллях.

Але, повторюю втисячне, країну хакнули у 2019 році. Країна дісталась людям з мозком і рівнем підлітків, яких раптово, замість проживання пубертату у звичних умовах, занесло у владу і вони очманіли від того, що тепер можуть все.

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Не даремно з'явилась у нас тут фраза, як відповідь на питання — чому вони так роблять? – Тому, що можуть.

  • Можуть посадити Червінського. І випустити голову суду Князева. Зменшивши в кілька разів заставу.
  • Можуть заплатити мільярди з бюджету за зброю, а зброю не поставити взагалі.
  • Можуть почати будувати дороги замість укріплень на полі бою.

Оті яйця по 17 гривень — не найстрашніше, що відбувалось і продовжується відбуватися в країні.

Найбільша проблема зараз – це Зеленський і його єрмаки.

Все голосніше лунає, що, схоже, влада не збиралась захищати країну ні тоді, ні зараз. Схоже, країні готували долю Маріуполя і Бучі.

А тут раптом українці стали на захист. Не поїхали на шашлики, як їх настійливо просили.

А тут раптом у генерала Залужного був план, який тримався в секреті від нашого шапіто. І саме військові врятували країну в перші дні. Коли весь світ поставив на нас хрест.

Влада спробувала ще погратися з підписанням так званих Стамбульських угод, але розтерзані тіла в Бучі, Ірпені, Мощуні не дали.

Я знаю, що притомні люди були в глибокому здивуванні, коли про наш контрнаступ кричали з будь-якої праски. Якого милого?! Росіян лякали? Оці постійні інтерв'ю, оця кава у Криму?!

Я не розуміюсь на військових стратегіях і тактиках. Але хіба так роблять, коли готують серйозний наступ чи серйозну операцію? Навіщо тримати на такому адреналіні людей, які не військові? Навіщо оці порожні балачки та підвищення градуса напруги у суспільстві?

Можна як завгодно ставитися до книжки Саймона Шустера, яку він написав про нашого шоумена. Але там є страшні, як на мене, речі. Наприклад про те, як з певного часу Зеленський почав втручатися у військові справи. І розповідати генералам, як наступати, де наступати, чим наступати й так далі.

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Слідом Bild пише, що Залужний ще кілька тижнів тому хотів вивести війська з Авдіївки, вирівняти фронт і полегшити оборону. Проте Зеленський відмовив.

Раніше таке саме було з Бахмутом. Як все закінчилось, ми знаємо. Зате циніки з ОП співають тепер про "фортецю Бахмут". Забувши про тисячі втрачених життів, які генерал прагнув зберегти. Всупереч думці Залужного, Зеленський наполягав на утриманні Бахмуту влітку 2023 року.

Ви уявляєте собі цю картину?! Людина, яка навряд чи прочитала десяток товстих книжок у своєму житті, яка навряд чи може сконцентровано прочитати хоч один серйозний документ, раптом стала стратегом і тактиком на війні?! Так, я пам'ятаю, що ….. нерозумні виборці обрали його Верховним головнокомандувачем. Насміялись, пацани та дівчата?

Біда у нас. Мстива, недалеко й обмежена людина керує країною під час тяжкої війни.

Я тепер думаю: а, може, вибори під час війни не така вже і погана думка? Ми можемо фізично не дожити до наступних. У вас є вілла в Італії? Ну от. А у Зеленського є. Його евакуюють. А вас?

Суспільство лихоманить від чуток. Військових високого рангу погрожують посадити до в'язниці, хочуть списати свої про**би з півднем. Відправили у полон під гарантії звільнення найдобірніших вояків — азовців, і вже 2 роки ні слуху ні духу.

Страшно мені було не на початку війни. Страшно мені зараз.

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Він звільнить Залужного. Все до того йде. Хіба що триматимуть за руки й битимуть по голові, щоб не підписував Указ.

Все, що відбувається з генералом, головнокомандувачем ЗСУ, дуже показове і прогнозоване. І не лише з ним.

А як можна працювати, коли тебе кожного дня звільняють?!

Подобається це Зеленському чи не подобається, але Залужний став легендарною фігурою, яка вже міфологізована. Чи є недоліки у генерала? Та певне, що є. Але у боротьбі з міфами ще ніхто не виграв. І Зеленський не виграє.

До речі, існують чутки, щоб позакривати роти всім і звільнити Залужного безболісно, на його місце розглядають "Редиса", Дениса Прокопенка. Типу, а що ви маєте проти легендарного Героя України? Нацгвардієць, недостатньо кваліфікації? Та фігня.

Окреме місце в пеклі обов’язково буде для тих, хто став брехливим рупором нинішньої влади й адвокатує ту хр*нь, яку продукує ОП і "найвеличніший". До речі, слідкуйте, хто активно обси*ає зараз статтю Залужного на CNN. Бо вже почалось. У влади є гроші на ботоферми й на окремих дорогих ломів.

Якби ото вони скільки зусиль на країну направляли, а не на свої політичні проєкти й рейтинги, то все було б значно краще.

Ми мали різних президентів. Але такого горя у нас ще не було.

P.S. І навіть не починайте про "розхитування човна" і "розгін зради". Це я написала найм’якший варіант із можливих.

Джерело

Про авторку. Зоя Казанжи, журналістка.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Суспільство
Україна
політика
Володимир Зеленський
ЗСУ
Війна з Росією
Андрій Єрмак
Валерій Залужний
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