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OPINION

На Заході вчергове рятують Росію

Тарас Загородній
2 жовтня, 2024 середа
12:00
Погляд

Що мені подобається у "чесній та непідкупній" західній пресі, так це їхня дивовижна чутливість і відчуття моменту

Зміст

Як тільки на болотах трапляється якійсь видимий неозброєним оком триндець (у цьому випадку знищення складів стратегічного рівня у Тверській області силами СБУ, ГУР та ССО та інших складів та аеродромів, ракета "Сармат", яка вибухнула на старті, та багато чого іншого), з'являються такі блювотні статейки, які пропонують Заходу та Україні "поміняти підходи". Така статейка, наприклад, вийшла в колись поважному виданні The Economist.

Тобто варіант дати Україні достатньо зброї, щоб знищити військовий потенціал трухлявої Росії, через що вона буде змушена драпати з нашої території, навіть і близько не обговорюється. Зате обговорюється типу "давайте вони відмовляться від територій".

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Особливо мене насмішили такі фрази "Справді, недієздатна Україна може сама стати небезпечним сусідом. Корупція і націоналізм уже зростають". Тобто не Росія є небезпекою для Європи та світу, а саме Україна.

Якщо таке блювотиння з'являється, значить, Україна все правильно робить.

Довбати, довбати та ще раз довбати. І візит нашої делегації в США пройшов не так, як планували росіяни та їхнє лобі на Заході. Росію хочуть учергове врятувати.

Джерело

Про автора. Тарас Загородній, керівний партнер Національної антикризової групи

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Теги:
Новини
Світ
Україна
політика
Війна з Росією
США
допомога Україні
переговори з РФ
зброя для України
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