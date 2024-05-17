А їх прилетіло будь здоров — понад 300 всяких і різних.

Якщо що, то успіх ЦАХАЛу в тому, що перед цим цілі десятиріччя в Ізраїлі 60% бюджету розвитку вкладали в ізраїльське Велике будівництво! Тягнули дороги по пустелях (з відкатами у 20-30%), будували аби будувати.

А ще — скорочували ракетні програми. Бо навіщо?

“Мір ва всьом мірє”. “Главноє пєрєстать стрєлять”.

Отак і кріпили міць.

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А якщо серйозно, то колись же люди мають зрозуміти, що влада, яка скорочує оборонні програми, — сприяє збільшенню жертв?

А головне — своєю упоротістю — мотивує противника напасти.

А якщо дуже серйозно, то винуваті й ті, хто вірив, що ось прийде чувак, який класно грає на роялі та тому зможе “дагаваріццапасєрєдінкє”.

Бо щось таке знає.

Наївність виборців приводить до влади некомпетентних.

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Якими через інститут фаворитизму починають керувати компетентні. Але компетентні кремлівські резиденти! Або компетентні в методиках “бєз лаха і жизнь плоха”.

І тоді маємо два лиха - корупцію і війну.

Але повторюся: некомпетентний уряд починається з некомпетентного виборця.

І особливо прикро, що страждають не тільки діти некомпетентних батьків.

Позбавлені дому й мої діти.

І “а я ж казав” тепер - привід для самороздратування.

Проте все одно переможемо. Спочатку у війні.

А потім, після війни, та корупцію.

З іншим урядом. Якщо виборці знов не налажають.

Джерело

Про автора. Віктор Бобиренко, політолог

* Публікується зі збереженням стилю автора

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