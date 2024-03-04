Наша дипломатія: краще хоч якийсь посол, аніж ніякого
Здається, у Шарля де Костера було описано фантастичне покарання католицького монаха голландськими повстанцями, які мали його загодувати до смерті всілякими делікатесами. Наскільки пам'ятаю, неуспішно
Судячи зі свіжих і водночас прогнозованих у печерських печерах останніми місяцями кадрових президентських указів для зміцнення нашого дипломатичного корпусу, наразі ключовими формами покарання для високопосадовців, які на своєму величному шляху до зірок потрапили в закономірну ситуацію "та куди ж це диво дивне тепер приховати", Офіс вважає постійне вживання віденських шніцелів та бакинського кюфте.
Міленіум, не так жорстко, як у Костера, але суть покарання через зміни в меню прослідковується.
Щодо шніцелів у оонівських буфетах турбуватися не стану: там в принципі щось "зламати" буде важкувато, хіба що виделку, бо захист від діяльності чергових, не перших та не останніх почесних зісланих там багатовекторний.
А ось щодо Міста Вогнів можуть втішити хіба певні риси новопризначеного, що явно дозволять йому швидко знайти багато спільного з тамтешнім етикетом. Де, серед іншого, плов бажано їсти руками.
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Але якщо серйозно, наш кадровий дефіцит на послів наразі жахливий. Навіть якщо на специфічне закордонне меню завантажити у формі покарання від Малюськи третину підопічних Діда Лук'яна, гірше вже явно не стане. Бо зазвичай краще хоч якийсь посол, ніж ніякого.
Чи може вже час запровадити нову форму покарання у Кримінальному кодексі для відповідної категорії злочинів, там де посадовці державний плов обома руками їдять: п'ять років на посаді посла без права ротації.
Ще є варіант з повістками на послівство до кінця воєнного стану, але то нехай пані Безугла уточнює деталі.
Ці варіанти кадрової політики були б дещо кориснішими для держави, у порівнянні з покаранням шніцелями.
Але нехай вже будуть шніцелі.
Головне — щоб не тістечка.
Про автора. Борис Бабін — український науковець, громадський і політичний діяч, доктор юридичних наук, професор
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