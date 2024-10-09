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OPINION

НАТО в обмін на території: на Заході формується консенсус

Олег Постернак
9 жовтня, 2024 середа
08:07
Погляд

Те, про що не прийнято особливо говорити раніше як спосіб завершення війни, тепер почало формалізуватись

Зміст

Зрозуміло, юридично Україна від територій не відмовиться, тому розрахунок може йти про "закриття очей", адже на папері залишиться невизнання окупації, а фактично це прийдеться зробити.

З подачі Financial Times стало відомо, що Байден може дати згоду змінити статус заявки України на членство в НАТО до того, як залишить свою посаду у січні 2025 року.

Ну, а Марк Рютте — новий генсек НАТО — зробив оптимістичну заяву щодо обов'язку НАТО зробити свою частину роботи у виконанні зобов'язань перед Україною.

У цій формулі завершення війни не має нічого сенсаційного. Ще у січні 2023 року покійний вже Кіссінджер, коли заявив, що членство України в НАТО було б доречним результатом.

Крім того, колишній генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен у 2023 році висловлював пропозицію щодо приєднання України до альянсу, але без окупованих Росією територій.

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Окрім того, в західній громадській думці робився попередній фреймінг позиції. Мова йде про заяву керівника апарату генсека НАТО Стіана Єнссена у серпні 2023 р. про те, що Київ може отримати членство в Альянсі в обмін на відмову від частини своїх територій

У цьому складному рівнянні є поки багато невідомих. Перша — чи вдасться схилити РФ до прийняття цього факту, адже Кремль і починав війну під приводом недопущення розширення НАТО. Хоча 2024-й - не 2022 рік і багато геополітичних обставин змінилось, включно із вступом в НАТО Швеції та Фінляндії до Альянсу.

Друга річ: наскільки для країн НАТО став безальтернативним сценарій забезпечення вступу України. Всі притомні аналітики та експерти скажуть, що крім колективної парасольки НАТО, більше не існує жодного інструменту убезпечення України від нового нападу РФ, який буде вже з ураховуванням помилок вторгнення у 2022 році. Це питання не має поки що твердої та впевненої відповіді.

Третя річ — консенсус в самому НАТО щодо вступу України. Адже є Угорщина, Словаччина, Німеччина, які раніше висловлювали застереження. Хоча, у випадку дискусії щодо вступу України до НАТО як компенсацію за втрату територій для деяких із цих країн можливість завершення війни в регіоні стає привабливим фактором.

Четверте. Як сприйме це український народ. Очевидно, що це буде референдум, бо це надзвичайно зручний спосіб зняти політичні спекуляції, яку будуть чинити опоненти чинної влади чи неофіти-політики, намагаючись вдарити по рейтингу Зеленського меседжем про втрати територій.

Джерело

Про автора. Олег Постернак, політтехнолог, політичний консультант, член Асоціації професійних політичних консультантів України

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Україна
Росія
Захід
Війна з Росією
НАТО
переговори з РФ
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