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OPINION

Не маю сумніву, що Путін обере війну. І програє

Віктор Андрусів
10 травня, 2025 субота
08:00
Погляд

Є якийсь особливий знак нашої сили в тому, що Путін проводить свій черговий парад, повідключавши Інтернет і в паніці щодо можливого удару

Зміст

Загалом останні дні виявляють дуже цікаві тенденції й 10 травня багато в чому стане вирішальним днем до осені. Вирішувати, звісно ж, буде Путін.

Перша і важлива тенденція - що Путін уже оголосив друге перемир’я в цьому році. Нічим подібним він не відзначався за весь час цієї лютої війни. Це означає, що він мусить рахуватись із Трампом і його мирними ініціативами. Зрозуміло, що Путін тягне гуму, розводить Трампа, але, сам того не хотячи, він показав усім, що може йти на перемир’я. Тому зараз йому буде досить важко пояснити, чому це перемир’я не може бути продовжено на 30 днів, як цього хотів Трамп і як це підтримала Україна.

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Друга важлива тенденція — Трамп явно взяв курс на вихід зі спроби вирішити конфлікт мирно. В цьому плані він хоче передати естафету Ердогану і, можливо, товаришу Сі. Зрозуміло, що ні перший, ні другий нічого не вирішать, якщо сам Трамп не зміг цього зробити. Тому це такий плавний перехід ходу, щоб зайнятись іншими питаннями, а це повішати на інших. 

У принципі, це десь те, на що сподівався Путін - що Трампу стане пофіг, він перестане допомагати, і Путін досягне перемоги. Але є нюанс: Україна та США таки підписали угоду про корисні копалини

Тому Трамп не припинить надавати нам зброю і буде це робити в рахунок коштів майбутнього фонду. Також зброю він буде продавати за європейські кошти. Тому фактично битву за Трампа Путін програв.

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Третя тенденція — ціни на нафту. Починаючи з початку квітня вони впали на 20% і тримаються в цьому коридорі. ОПЕК прийняв рішення про збільшення видобутку на фоні падіння цін на нафту, що ще більше їх знижує. Це, до речі, новий крок, бо, як правило, коли ціни падають, виробники скорочують виробництво і підіймають ціни. Зараз же ОПЕК діяв навпаки, що означає довгий період низьких цін на нафту. Доходи від нафти складають 60% російського бюджету, який недорахується мінімум чверті цієї суми за умови збереження сучасних цін.

На фоні цих тенденцій навколо Путіна посилюються голоси, які кажуть, що він може втратити можливість укласти вигідну для себе угоду, а пізніше таких умов уже не буде. Зокрема, заява Ушакова, що їх чують у США й що зараз - найбільша можливість конструктиву, яка може бути втрачена.

Тож 10 травня буде складним днем для Путіна. Не продовживши перемир'я — він зруйнує шанси на конструктивну угоду та діалог із США остаточно. Продовживши — він запустить мирний процес, який не дає йому жодних бажаних видатних перемог і не виправдовує ціну його втрат. 

Не маю сумніву, що він обере війну. І програє.

Джерело

Про автора. Віктор Андрусів, політичний та громадський діяч, аналітик та публіцист

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

 

Теги:
Новини
Світ
Україна
Росія
політика
Володимир Путін
нафта
Війна з Росією
Дональд Трамп
США
ціни на нафту
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зброя для України
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