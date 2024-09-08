Це саме те, чого прагне ворог. Так, може це звучить банально, та навряд чи допоможе в усвідомлені, але все ж таки скажу…

Є низка публічних людей, які дуже і дуже багато зробили для своєї країни, ще раз - дуже і дуже багато, і продовжують це робити. І ці люди не залізні, ніхто не залізний, третій рік - це дуже багато! В таких випадках держава має включатись і зберігати таку ініціативність з боку громади, яка воює, яка поки залишилась в живих. Але нам не варто чекати цієї підтримки через зрозумілі причини.

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Єдино правильним буде уникати цих конфліктів та підтримувати один одного, відкласти власні амбіції та образи заради головної мети. Ми часто цього вимагаємо від політиків, але впритул підійшли до ситуації коли самі маємо скласти цей екзамен!

Ворог, напевно, задоволений, бо його план працює!

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Про автора. Олександр Погребиський, український політик, волонтер, громадський активіст, ветеран ООС. Депутат Київської міської ради

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