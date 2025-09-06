Парадоксально, але це навіть ближче до істини, адже три групи там чітко прослідковуються вже зараз.

Не важливо, як ви назвете коаліцію. Головне, щоби вона була готова в рамках колективної самооборони вступити негайно у війну на боці України проти агресора, а потім — примусила його до миру.

Насправді це відображає ситуацію, що склалася: розуміння, що треба робити та неготовність та розбіжності у рішучості піти на сміливі, важкі, але безальтернативні кроки.

Тобто без участі військ, включно з повітряним, морським, наземним, компонентом, обміну розвідданими та повного економічного ембарго й примусу до капітуляції — всі ці "гарантії безпеки" насправді не гарантії, а продовження лінії на допомогу Україні, хоча й масштабовану.

Звісно — це вже прогрес. Але в такій динаміці переходу бажання в рішучість можна й не встигнути виграти й захистити себе, включившись максимально в протидію агресору вже зараз, хоча потенціал для цього очевидно є.

Про автора. Валерій Чалий, український дипломат, колишній надзвичайний і повноважний посол України у США

