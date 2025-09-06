Не важливо, як ви назвете коаліцію. Головне, щоби вона була готова
З легкої руки українських політичних коментаторів і медіа єдину коаліцію, що створюється на підтримку України в новому форматі (coalition of the willing), назвали по-різному в перекладі українською мовою, аж у трьох варіантах: бажаючі, охочі, рішучі
Парадоксально, але це навіть ближче до істини, адже три групи там чітко прослідковуються вже зараз.
- Бажаючі — ті, хто хоче допомагати Україні, якщо основний тягар будуть нести охочі.
- Охочі — ті, хто розуміє, що треба допомагати Україні максимально вже зараз, бо в іншому випадку — війна прийде до їх кордонів.
- Рішучі — ті ж охочі, але при умові участі США.
Читайте також: Усі проміжні розмови про "мир" - порожні
Насправді це відображає ситуацію, що склалася: розуміння, що треба робити та неготовність та розбіжності у рішучості піти на сміливі, важкі, але безальтернативні кроки.
Не важливо, як ви назвете коаліцію. Головне, щоби вона була готова в рамках колективної самооборони вступити негайно у війну на боці України проти агресора, а потім — примусила його до миру.
Тобто без участі військ, включно з повітряним, морським, наземним, компонентом, обміну розвідданими та повного економічного ембарго й примусу до капітуляції — всі ці "гарантії безпеки" насправді не гарантії, а продовження лінії на допомогу Україні, хоча й масштабовану.
Звісно — це вже прогрес. Але в такій динаміці переходу бажання в рішучість можна й не встигнути виграти й захистити себе, включившись максимально в протидію агресору вже зараз, хоча потенціал для цього очевидно є.
Про автора. Валерій Чалий, український дипломат, колишній надзвичайний і повноважний посол України у США
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.02 Купівля 41.02Продаж 41.51
- EUR Купівля 47.94Продаж 48.61
- Актуальне
- Важливе