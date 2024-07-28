При непринципових відмінностях між ними (і невдоволенні пересічного українця певними пунктами тих планів) - це єдиний реальний алгоритм, який здатний забезпечити припинення кровопролиття, відновлення України й, що не менш важливо, гарантує, що Московія не нападе знову.

Проблема полягає в тому, що ні в Трампа, ні в Гарріс-Байдена плану немає.

Формула "підтримувати Україну, скільки буде потрібно" за нинішніх темпів та номенклатури постачання зброї (й обмежень на її використання) - це, ймовірно, найліпший план поступового економічного та військового виснаження Московщини.

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Але для України він означає ще десятки (чи й сотні) тисяч убитих і скалічених, а також знелюднення території країни через міграцію. Не кажу вже про остаточну руйнацію економіки.

Теоретично, рудий фрік ще може здивувати (Камала точно ні), але мене нудить від самої опції ставити на такі гнилі шанси.

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Про автора. Карл Волох, політаналітик, блогер.

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