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OPINION

Ні в Трампа, ні в Гарріс-Байдена плану немає

Карл Волох
28 липня, 2024 неділя
12:00
Погляд Карл Волох

Плани (ніким не гарантовані, але хоч якісь) закінчення війни, як бачимо, є в Джонсона та Помпео

Зміст

При непринципових відмінностях між ними (і невдоволенні пересічного українця певними пунктами тих планів) - це єдиний реальний алгоритм, який здатний забезпечити припинення кровопролиття, відновлення України й, що не менш важливо, гарантує, що Московія не нападе знову.

Проблема полягає в тому, що ні в Трампа, ні в Гарріс-Байдена плану немає.

Формула "підтримувати Україну, скільки буде потрібно" за нинішніх темпів та номенклатури постачання зброї (й обмежень на її використання) - це, ймовірно, найліпший план поступового економічного та військового виснаження Московщини. 

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Але для України він означає ще десятки (чи й сотні) тисяч убитих і скалічених, а також знелюднення території країни через міграцію. Не кажу вже про остаточну руйнацію економіки.

Теоретично, рудий фрік ще може здивувати (Камала точно ні), але мене нудить від самої опції ставити на такі гнилі шанси.

Джерело

Про автора. Карл Волох, політаналітик, блогер.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Світ
Україна
Джо Байден
Війна з Росією
Дональд Трамп
США
Камала Гарріс
переговори з РФ
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