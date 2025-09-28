Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
OPINION

Нічний терор Росії: акт не сили, а імпотенції

Сергій Фурса
28 вересня, 2025 неділя
12:04
Погляд

Путін атакує Київ зі сплячими людьми, вбиваючи дорослих і дітей. Вже майже звично. А зовсім нещодавно російські безпілотники в Польщі, ядерні погрози карликового алкоголіка Мєдвєдєва, знов російські дрони, тепер у Копенгагені, російські літаки в Естонії...

Зміст

Чи це прояв сили Росії-матушкі? Загадкова російська душа? Російський алкоголізм?

Уявіть, що ви бачите гравців у покер. Чергове коло. І один гравець робить новий крок. Підіймає ставки. А в іншого вже порожньо на рахунку. І він вимушений йти ол-ін. І це Путін.

Бо в України гроші є. Бо ми перебуваємо у переломному моменті, який мало хто помітив. ЄС таки наважився використати російські заморожені активи по повній. ЄС підіймає чек у той момент, коли у Путіна гроші закінчуються. І росіяни вимушені навіть скорочувати офіційні витрати на війну у бюджеті на 2026 рік.

Що зробив ЄС?  Ні, ЄС не наважився конфіскувати заморожені активи. Бо виявилось, що цього не треба робити. Можна витратити ці гроші й не конфісковувати їх одночасно. Фінансова інженерія рулить.

Читайте також: Росія блефує чи таки готова до війни?

Що робить ЄС? Вони кажуть: дивіться, ми заморозили у 2022 році двісті з гаком мільярдів євро російських активів. Вони були в облігаціях. Борги Німеччини, Франції тощо. Частина з них вже погасилися (строк закінчився і була здійснена виплата), десь приблизно на 170 млрд євро і перетворились на кеш. І цей кеш лежить. То, кажуть європейці, візьмім цей кеш і купимо на них спеціально для цього випущені облігації ЄС, які фінансуватимуть підтримку України. Формально ніхто нічого не конфісковує. Але гроші працюють. І на них можна купити дуже-дуже багато зброї. А якщо раптом Росія погодиться закінчити війну і виплатити репарації Україні, то тоді частина з цих репарацій піде на погашення цих спеціальних облігацій і повернеться Росії. А якщо ні — то самі винні.

У результаті Україна має на найближчі можливість фінансувати війну і збільшувати витрати на протистояння Росії. І це не збільшує борг України. 

А у Путіна грошей вже немає. Можна підіймати ПДВ, душити малий бізнес тощо, але цього всього недостатньо. Це не покриває навіть поточних витрат. І навіть при продовженні експорту нафти. А підняти чек він точно не може.

І Путін це знає. І це той момент, коли він чує, як часікі тікають. І він ескалює. Бо в нього немає інших аргументів. Бо війна — це завжди про гроші.

І європейські бухгалтери поставили перед Путіним питання, на яке у нього немає відповіді. І це бачить навіть Трамп, зловтішаючись із росіян. І у відповідь — тільки істерика. 

Чи може Путін хоче воювати з усім НАТО? Ну, може, й хоче. Але не може. Грошей навіть на війну з Україною не вистачає...

Тому летять ракети на Київ. Тому летять дрони в Європу, провокуючи та лякаючи.  Але це акт не сили, а імпотенції.

Джерело

Про автора. Сергій Фурса, інвестиційний експерт, блогер.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

 

