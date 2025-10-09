Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Погляд Нобелівку з миру цьогоріч не слід давати нікому
OPINION

Нобелівку з миру цьогоріч не слід давати нікому

Валерій Чалий
9 жовтня, 2025 четвер
08:01
Погляд

Може, я буду не в "мейнстримі", але наважусь стверджувати, що моя позиція аргументована й справедлива: у цьому році найгучнішим закликом до припинення війн і встановлення миру та наймудрішим рішенням Норвезького Нобелівського комітету було б не вручати Нобелівську премію миру нікому

Зміст

Звернення до Норвезького Нобелівського комітету

Шановні члени комітету!

Ваше рішення щодо присудження та вручення цього року Нобелівської премії миру має відповідати особливості моменту в історії людства.

Ваші попередники це також цілком усвідомлювали, коли приймали правильні рішення не вручати нікому цю премію в роки, коли вирували війни, зокрема, у 1914-1916 та у 1939-1943 роках.

Зараз, коли в Європі вирує велика війна, а всі спроби зупинити агресора закликами до миру не призвели до жодного результату, коли Близький Схід далекий від миру, коли в різних куточках світу, від Африки до Індо-Тихоокеанського регіону закладаються міни уповільненої дії, коли годинник Судного дня рушив ще ближче до критичної позначки, коли світ стоїть на порозі розгортання регіональних воєн і, як це не прикро, не виключено й третьої світової війни, було б, мабуть, недоцільно.

Не можливо проігнорувати той факт, що в минулому та цьому році вже загинуло чи важко поранено кілька мільйонів людей, лише у війні Росії проти України – більше мільйона.

Десятки тисяч невинно вбитих цивільних, серед яких діти й жінки, які мали право на життя й мир, мільйони, які перебувають під окупацією агресорів, мільярди, які побоюються розгортання ядерної гонки озброєнь в умовах закінчення дії договорів про скорочення ядерних озброєнь, потрібен потужний сигнал про недопущення катастрофи. 

Повага до Нобелівського комітету, до кожного з його членів величезна, і ваше рішення може мати реальний вплив. Якщо ви зробите чергове призначення премії в цих умовах – навряд чи це буде адекватним сьогоднішній ситуації. 

Ваше рішення має бути зрозумілим для мільйонів простих людей, які, на жаль потерпають від воєн і воєнних конфліктів і не бачать зараз цього миру. 

Ваше рішення має стати останнім нагадуванням про катастрофу, яка наближається. Ваше рішення має бути справедливим.  

За всієї поваги до сотень номінантів, серед яких справді є люди, внесок яких в розбудову мирного світового порядку є важливим, і який ми всі цінуємо – вони мають зрозуміти ваше рішення. 

Щоби бути почутими у всіх куточках світу, де вирують війни, щоби бути почутими в кабінетах лідерів ядерних держав, щоби ваш голос був гучним, а остаточне рішення максимально впливовим – ви маєте зробити вагомий заклик до миру! 

Цього року єдине правильне рішення – не присуджувати нікому Нобелівську премію миру!

Джерело

Про автора. Валерій Чалий, український дипломат, колишній надзвичайний і повноважний посол України у США

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Світ
Україна
Росія
Валерій Чалий
Ізраїль
Палестина
Близький Схід
мігранти
Війна з Росією
окуповані території
Нобелівська премія миру
Війна в Ізраїлі
Читайте також:
Дмитро Різник, Шахтар, УПЛ
Автор Влад Дідусь
6 жовтня, 2025 понедiлок
УПЛ: який вигляд має таблиця після розгромної поразки "Шахтаря" проти ЛНЗ
Дональд Трамп і Володимир Путін
Автор Адріана Муллаянова
8 жовтня, 2025 середа
У Росії заявили про "вичерпання імпульсу" для завершення війни проти України
погода, опади, дощь
Автор Дар'я Тарасова
8 жовтня, 2025 середа
Активний циклон охопить практично всю Україну: Наталка Діденко розповіла про погоду 9 жовтня
Київ
+11.1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.16
    Купівля 41.16
    Продаж 41.64
  • EUR
    Купівля 47.9
    Продаж 48.58
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, четвер
9 жовтня
08:11
Терористи РФ, російська армія, окупант
За добу росіяни втратили 1020 окупантів, 15 артсистем і танк
07:55
Вознесенський Банченський монастир
Як митрополит УПЦ МП Лонгин вигнав із дитячого будинку свого сина: нове розслідування Едгара Каланчі
07:53
Австрія може відмовитися від проведення Євробачення у разі дискваліфікації Ізраїлю. Це загрожує штрафом у 40 млн євро
07:42
Аналітика
FPV дрони-перехоплювачі ODIN Win_Hit
Європа і "стіна дронів": чому це розмита ідея, яку стримує бюрократія й байдужість. Пояснюємо
07:30
Ексклюзив
Віктор Орбан
Наразі вирішується питання, як розібратися з ветом Орбана на вступ України до ЄС, - Капсамун
06:55
Дональд Трамп
Трамп заявив, що після врегулювання семи воєн сподівається врегулювати "ситуацію з Росією"
06:24
Уряд передав Міноборони додаткові понад 36,6 млрд грн, передбачених Міністерству з питань стратегічних галузей промисловості
06:06
Оновлено
Дональд Трамп, саміт НАТО в Гаазі
Трамп заявив, що Ізраїль і ХАМАС підписали "перший етап мирного плану", але бомбардування Гази тривають
05:55
безпілотник, дрон
У Волгоградській області РФ після атаки безпілотників горить газопереробний завод
00:58
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Росіяни атакували Сумщину дронами і авіабомбами: 3 людей загинули, є поранені
00:32
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Росія запустила ударні дрони по Україні: ситуація у ніч на 9 жовтня
00:15
Дональд Трамп
"Я можу поїхати туди десь наприкінці тижня": Трамп повідомив про плани відвідати Близький Схід
2025, середа
8 жовтня
23:42
У Києві затримали громадянина Молдови, якого підозрюють у підпалах релейних шаф Укрзалізниці на замовлення РФ
22:56
Оновлено
У Києві здетонував невідомий вибуховий пристрій у квартирі житлового будинку: загинув чоловік
22:44
Ексклюзив
Валерій Залужний
Заява Залужного щодо неучасті у виборах піде йому на користь, - політолог Рейтерович
22:32
Оновлено
Від початку доби відбулося 162 бої, найактивніше росіяни атакують на Покровському напрямку
22:18
Ексклюзив
Ігор Луценко
Мобілізації на технічному та виробничому рівні в Україні немає, - військовослужбовець Ігор Луценко
21:40
застосунок Дія
Українці зможуть розлучитися у Дії: Уряд ухвалив постанову
21:23
Ексклюзив
окупант
"Багато можна знайти причин": Гетьман про активізацію росіян на Донбасі
21:11
Володимир Зеленський
"Погодив СБУ деякі плани, асиметричні відповіді на війну РФ": Зеленський зробив заяву після зустрічі з Малюком
20:02
OPINION
Формат Арестовича – псевдоінтелектуальність
19:54
Ексклюзив
Олег Синютка
"Була альтернатива - оформити диктатуру": нардеп Синютка про продовження повноважень місцевим радам
19:52
Кріштіану Роналду
Роналду став першим футболістом-мільярдером, - Bloomberg
19:43
Валерій Залужний
"Я не створюю ні штабів, ні партій": Залужний заявив, що не підтримує проведення виборів під час війни
19:40
Огляд
Урсула фон дер Ляєн
Криза довіри у Брюсселі: чому фон дер Ляєн знову опинилася під ударом Європарламенту
19:39
фейкові новини, fake news
"Бійці ЗСУ під Купʼянськом залишилися без їжі та води й відмовляються воювати": ЦПД спростував новий фейк РФ
19:30
Ексклюзив
Молдова референдум
Аналітик Капсамун пояснив, який головний козир допоміг Санду перемогти на виборах
19:08
У Південній Кореї зацікавлені, щоб брати участь у відновленні України, - посол Кічанг
19:01
САУ "Богдана"
"Стріляють, але не влучають": Тетяна Чорновол про проблему зі снарядами для САУ "Богдана"
18:59
Ексклюзив
ЗСУ
"Є відчуття, що ворог активізувався": начальник відділення комунікацій 60-ї ОМБр Білоусов про Лиманський напрямок
18:41
Ексклюзив
Іван Плачков
Ексміністр Плачков розповів, як людям готуватися до можливих зупинок подачі газу та тепла через обстріли РФ
18:32
гроші, бюджет
Держава з 2022 року витратила 5 млн на "експертизу" порно, - ЕП
18:20
Республіка Корея та ПРООН передали спеціалізовані автівки прифронтовим регіонам
18:01
OPINION
Ціни на газ: щастя популізму крокує країною
18:00
Огляд
Росія атакувала Львів ракетами, які розносять осколки після детонації: як працює ця технологія та чи застосувалась окупантами раніше
17:32
Ексклюзив
Олег Ткачук
"Вистачить 4-6 окружних судів та один апеляційний": суддя ВС про ідею створення системи військового правосуддя
17:15
Дональд Трамп і Володимир Путін
У Росії заявили про "вичерпання імпульсу" для завершення війни проти України
17:10
Анатолій Куцевол
Зеленський підписав указ про звільнення посла України в Латвії
17:00
Ексклюзив
Придністров'я
Є ознаки, що Придністров'я вже не дуже проти вступу до ЄС, - Національний конгрес українців Молдови
16:25
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV