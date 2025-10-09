Ваше рішення щодо присудження та вручення цього року Нобелівської премії миру має відповідати особливості моменту в історії людства.

Ваші попередники це також цілком усвідомлювали, коли приймали правильні рішення не вручати нікому цю премію в роки, коли вирували війни, зокрема, у 1914-1916 та у 1939-1943 роках.

Зараз, коли в Європі вирує велика війна, а всі спроби зупинити агресора закликами до миру не призвели до жодного результату, коли Близький Схід далекий від миру, коли в різних куточках світу, від Африки до Індо-Тихоокеанського регіону закладаються міни уповільненої дії, коли годинник Судного дня рушив ще ближче до критичної позначки, коли світ стоїть на порозі розгортання регіональних воєн і, як це не прикро, не виключено й третьої світової війни, було б, мабуть, недоцільно.

Не можливо проігнорувати той факт, що в минулому та цьому році вже загинуло чи важко поранено кілька мільйонів людей, лише у війні Росії проти України – більше мільйона.

Десятки тисяч невинно вбитих цивільних, серед яких діти й жінки, які мали право на життя й мир, мільйони, які перебувають під окупацією агресорів, мільярди, які побоюються розгортання ядерної гонки озброєнь в умовах закінчення дії договорів про скорочення ядерних озброєнь, потрібен потужний сигнал про недопущення катастрофи.

Повага до Нобелівського комітету, до кожного з його членів величезна, і ваше рішення може мати реальний вплив. Якщо ви зробите чергове призначення премії в цих умовах – навряд чи це буде адекватним сьогоднішній ситуації.

Ваше рішення має бути зрозумілим для мільйонів простих людей, які, на жаль потерпають від воєн і воєнних конфліктів і не бачать зараз цього миру.

Ваше рішення має стати останнім нагадуванням про катастрофу, яка наближається. Ваше рішення має бути справедливим.

За всієї поваги до сотень номінантів, серед яких справді є люди, внесок яких в розбудову мирного світового порядку є важливим, і який ми всі цінуємо – вони мають зрозуміти ваше рішення.