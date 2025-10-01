Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
OPINION

Нова доктрина Пентагону: "Зв'яжися і дізнаєшся"

Валерій Чалий
1 жовтня, 2025 середа
14:02
Погляд

Ви чули, мабуть, про те що в США зібрали всіх (ну майже всіх) генералів та адміралів збройних сил США для виступу перед ними Секретаря війни (це так тепер називається)

Зміст

Подивився... Коротко про зміст.

  • "Ласкаво просимо до Департаменту війни. Ера Департаменту оборони закінчилася!
  • Щоб мати мир, ми маємо бути готові до війни.
  • Пацифізм – це наївно і небезпечно.
  • Тепер у нас одне завдання, якщо хочемо миру – бути готовими до війни.
  • Мир через силу!
  • США найбільша військова потуга у світі. Ніхто не може на нас зазіхати!
  • Ми маємо бути готові.
  • Всім нашим ворогам: FAFO” ("F*** around, find out", або ввічливіше "Fool around, find out"), що означає "Зв'яжися і дізнаєшся"- пояснення мої)".

Читайте також: Переграти Карибську кризу: що задумав Путін

Якби не вишуканий костюм з модними туфлями й стиль проповіді, що змішаний зі стилем представлення нового гаджету, то може й повірив би...

Здається, в залі було багато мовчазних питань. 

Хотілося б також  запитати: "Ну, от є очевидний агресор — РФ, згідно з офіційними американськими документами — супротивник... І що? Ну, продемонструйте вже нарешті!".

Джерело

Про автора. Валерій Чалий, український дипломат, колишній надзвичайний і повноважний посол України у США

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

