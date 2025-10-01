Нова доктрина Пентагону: "Зв'яжися і дізнаєшся"
Ви чули, мабуть, про те що в США зібрали всіх (ну майже всіх) генералів та адміралів збройних сил США для виступу перед ними Секретаря війни (це так тепер називається)
Подивився... Коротко про зміст.
- "Ласкаво просимо до Департаменту війни. Ера Департаменту оборони закінчилася!
- Щоб мати мир, ми маємо бути готові до війни.
- Пацифізм – це наївно і небезпечно.
- Тепер у нас одне завдання, якщо хочемо миру – бути готовими до війни.
- Мир через силу!
- США найбільша військова потуга у світі. Ніхто не може на нас зазіхати!
- Ми маємо бути готові.
- Всім нашим ворогам: FAFO” ("F*** around, find out", або ввічливіше "Fool around, find out"), що означає "Зв'яжися і дізнаєшся"- пояснення мої)".
Якби не вишуканий костюм з модними туфлями й стиль проповіді, що змішаний зі стилем представлення нового гаджету, то може й повірив би...
Здається, в залі було багато мовчазних питань.
Хотілося б також запитати: "Ну, от є очевидний агресор — РФ, згідно з офіційними американськими документами — супротивник... І що? Ну, продемонструйте вже нарешті!".
Про автора. Валерій Чалий, український дипломат, колишній надзвичайний і повноважний посол України у США
