Якби не вишуканий костюм з модними туфлями й стиль проповіді, що змішаний зі стилем представлення нового гаджету, то може й повірив би...

Здається, в залі було багато мовчазних питань.

Хотілося б також запитати: "Ну, от є очевидний агресор — РФ, згідно з офіційними американськими документами — супротивник... І що? Ну, продемонструйте вже нарешті!".

Джерело

Про автора. Валерій Чалий, український дипломат, колишній надзвичайний і повноважний посол України у США

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.