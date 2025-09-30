Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
OPINION

Переграти Карибську кризу: що задумав Путін

Вадим Денисенко
30 вересня, 2025 вiвторок
08:03
Погляд

Усе, що ми бачимо сьогодні — це чергова спроба Путіна на свій штиб переграти Карибську кризу. Тільки замість США і Куби є Україна, Білорусь та Європа

Зміст

Один з базових комплексів Путіна — це комплекс Карибської  кризи. Виглядає, він  щиро вірить, якби тоді Хрущов не розвернув кораблі, історія пішла іншим шляхом і ніякої величі Америки не було б. Провина Хрущова, перш за все, в цій слабкості, а не (тільки) в тому, що відбулося на 20 зʼїзді 

Все, що ми бачимо сьогодні — це чергова спроба на свій штиб переграти Карибську кризу. Тільки замість США і Куби є Україна, Білорусь та Європа, яка має злякатися і здатися. Повторюся, це чергова спроба. Не перша і не остання. 

Аби краще зрозуміти логіку Путіна і його "карибські мухи", ми маємо дати відповідь на питання, чому сталося повномасштабне вторгнення у 2022 році. І відповідь "щоб захопити всю Україну" - дуже примітивізує все. Головних цілей було три (я вже писав про це неодноразово, але ще раз повторю):

  • швидка переможна війна дозволяла Росії стати третім полюсом світу;
  • швидка переможна війна  мала повернути Росії необмежені поліцейські функції на пострадянському просторі;
  • швидка переможна війна та отримання 30 млн українців мала призупинити десловʼянізацію Росії й розмивання русского міра в мусульманському несловʼянському середовищі.

Читайте також: Росія блефує чи таки готова до війни?

Усі три цілі неможливо досягти, як би не закінчилася війна. І нинішнє загострення ситуації з Європою — це не лише психіатрія та комплекси Путіна. Це бажання спробувати повернути історію назад, завдяки слабкості  Європи повернути собі статус третього полюса

А тепер трохи про перспективи. 

1. Ми живемо у світі, коли горизонт планування Путіна та Трампа не перевищує пів року. Більш-менш розумні прогнози можна робити на пів року і пробувати ще заглянути на наступні пів року. Це дуже ускладнює роботу аналітиків і підіймає ставки конспірологів-песимістів (війна буде вічною, а якщо навіть підпишуть мир, то це ненадовго) та конспірологів хайпожерів (існує світова змова і все вже давно вирішено, бо наше життя — це давно прописаний сценарій).

2. Логіка Путіна — це логіка домовленостей в Анкориджі, де, на мою думку, було домовлено про те, що Трамп тисне на Україну про вихід з Донбасу, допомагає зняти санкції й отримує російські рідкісноземи (це якщо ду-у-уже спрощено і Трамп  дуже наївний, коли вірить в те, що так просто йому віддадуть рідкісноземи). 

Рідкісноземи — це головний козир в колоді Путіна. Власні технології застарілі, а от спробувати розторгуватися між Китаєм, який не хоче, щоб сюди зайшли американці, та США, які дуже хочуть зайти, можна. Правда, водити обох за ніс нескінченно довго неможливо. І тут ми маємо памʼятати одну річ у Путіна є два варіанти: або він домовляється з США про диверсифікацію своєї економіки, або за рік-два перетворюється із технологічного в політичного васала КНР.

3. Путін сильно залежний від своєї проактивної меншості (близько 25% дорослого населення), яке хоче знищення України. 

Як проміжковий варіант, який дозволить заткнути рот цій активній меншості, може бути три речі:

  • вихід України з Донбасу;
  • часткове повернення Путіна у світову політику і часткове зняття санкцій;
  • завершення побудови чебурнету як одного з головних факторів стримування внутрішнього незадоволення.

4. Атаки Путіна на Європу не узгоджені з Китаєм, хоча й вигідні Китаю на цьому етапі. Путін не збирається  робити ніяких наземних операцій і вважає, що за пів року Європа, яка є слабкою, сама погодиться на зняття санкцій. Це головний розрахунок Путіна. Ніякого плану Б чи В не існує. Це дуже нагадує 2023 рік і розповіді, як Європа замерзне. 

Чи можуть в росіян зʼявитися плани "Б"? Ми не можемо це виключати, бо ситуація динамічно розвивається. Але станом на зараз розрахунок виключно на блеф. І навіть збиття російського літака, який залітає на територію ЄС не призведе ні до чого.

Читайте також: Трамп не змінив позицію, він визнав реальність

5. Усе, що зараз відбувається, поки влаштовує США. Вашингтон вважає, що нинішня ескалація зробить Європу ще поступливішою. З іншого боку, США прекрасно розуміють, що будь-які удари безпілотників по території ЄС змусять їх втрутився в ситуацію. І останні дописи Трампа про Україну, які вже дехто охрестив "розворотом", насправді є таким собі попередженням: "Не випробовуйте нас". США буде заплющувати очі на безпілотники над ЄС, поки вони не підривають нічого.

6. Китай також дивиться на все це збоку, очікуючи, коли нарешті їх попросять втрутитися і натиснути на РФ. КНР має свою червону лінію: не допустити передачі чорноземів США, але все ж головна історія для Китаю зараз — очікування. За логікою Пекіна, їх мають покликати заспокоїти Путіна. І тоді настане зоряний час КНР.

Джерело

Про автора: Вадим Денисенко, політолог.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

