OPINION

Нова тактика РФ: ворог атакує залізничну інфраструктуру — яка мета?

Дмитро Снєгирьов
13 жовтня, 2025 понедiлок
16:01
Погляд

Ворог перейшов до нової стратегії ракетно-дронових ударів, за якої, крім атак об'єктів енергетичної інфраструктури, під удар потрапляють і об'єкти залізничної мережі

Зміст

Річ у тому, що залізничним сполученням можна перевозити вантажі в набагато більших обсягах, ніж автомобільним транспортом. Саме через це багато  військових вантажів в Україні перевозяться залізницею.

За даними OSINT-дослідників, у вересні 2025 року окупанти атакували щонайменше 36 об'єктів енергетичної інфраструктури, зокрема тягові підстанції. Це ускладнює функціонування електричних локомотивів і загрожує зупинкою залізничного руху в окремих регіонах.

На мою думку, це може свідчити про спробу реалізації комплексного підходу проти морального духу та логістики військових, створити паніку серед мирного населення та збільшити тиск на політичне керівництво країни.

Варто зауважити, що окупанти докорінно змінили стратегію ударів по українській залізниці — тепер ворог цілеспрямовано атакує окремі поїзди, а не тільки стратегічні об'єкти. 

Читайте також: Блекаут нас точно не зламає

Нагадаю, у ніч на 17 вересня 2025 року окупанти завдали масованих ударів по залізничній інфраструктурі України. Удари дронів по підстанції та лінії електропередач призвели до затримок руху поїздів на Дніпровському та Одеському напрямках.

У ніч на 2 жовтня окупанти завдали удару по залізничному полотну у Бучанському районі, а в Одесі зайнялась масштабна пожежа після атаки на депо. Окрім того, постраждала залізниця в Конотопі. Поїзди зупинялись на безпечній відстані від зони уражень.

4 жовтня 2025 року, російська окупаційна армія атакувала безпілотниками залізничний вокзал у Шосткинській громаді на Сумщині. Удар прийшовся по пасажирському потягу, загинула людина, є постраждалі.

7 жовтня у Полтаві під ударом опинилися локомотивне депо, дистанція енергопостачання, що відповідає за електропостачання залізниці. Крім того, окупанти завдали удару поблизу залізничної станції перегону "Носівка-Ніжин", розташованої у Чернігівської області. 

А вже 9 жовтня росіяни атакували залізницю в Сумській області. Тоді повідомлялося про зміни маршрутів, які торкнулися як регіональних, так і приміських та дальніх поїздів.

Генеральний директор "Укрзалізниці" Олександр Перцовський повідомив, що російські сили щоночі запускають 6-7 ударних дронів-камікадзе "Шахед", спрямовуючи їх на локомотиви.

Наразі противник продовжує удари по українській залізниці  з метою обрізати сполучення з прифронтовими територіями, зокрема Сумщиною та Чернігівщиною.

Ворог має на меті заблокувати основні маршрути, а також намагається заблокувати резервні.

Читайте також: Війна на виснаження. 2025 - ?

Окупанти чітко продумали свої дії, і їхня операція має комплексний характер, при якій ставиться одразу кілька завдань, причому вона має комбінований характер.

Алгоритм дій та розрахунків ворога у  посиленні обстрілів житлових кварталів великих міст, перш за все міст-мільйонників Харкова, Дніпра та Одеси, що викликає паніку місцевих жителів та бажання покинути місто.

Одночасно ворог завдає ударів по залізничній інфраструктурі, що робиться одразу з двома цілями:

  • унеможливити евакуацію мирних жителів;
  • заблокувати перевезення вантажів для Збройних Сил України, що має погіршити їхнє постачання.

Через неможливість залізничних перевезень евакуація біженців та постачання ЗСУ переміститься на автошляхи, де обидва протилежні потоки (на схід і на захід) зіткнуться і неминуче спричинять затори на дорогах, що знову ж таки погіршить постачання військових.

Своєю чергою, згідно з розрахунками противника, через неможливість евакуації біженці залишаться в містах, що призведе до наростання хаосу в них, падіння морального духу жителів та військових.

Окупанти розраховують, що така ситуація одразу погіршує становище на передовій шляхом зниження обсягів постачання ЗСУ.

На думку військового аналітика Владислава Селезньова, противник розуміє, що від наявності ресурсів на полі бою залежить успіх. "Відповідно ворог намагається максимально сповільнити рух військових ешелонів, в тому числі тих, які забезпечують наші Сили оборони на різних ділянках фронту", - зауважив він.

Таким чином,  метою окупантів є залізничні станції, мости через ріки, залізничні тунелі, а також електричні станції, які забезпечують тягловою силою нашу електричну мережу, яка, своєю чергою, живить електровози.

Своєю чергою, за задумом окупантів, мирне населення через неможливість проведення евакуаційних заходів і обстріли цивільної інфраструктури буде чинити додатковий вплив на керівництво країни, щоб посадити за стіл переговорів на вигідних для РФ умовах.

Нагадаю, слідом за ударами по залізничній інфраструктурі країна-окупантка перемкнулася на атаки по енергетичній інфраструктурі України.

За повідомленням Міненерго, вранці 13 жовтня були вимушено застосовані аварійні відключення електроенергії у Харківській, Сумській, Полтавській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій (для промислових споживачів) та Кіровоградській (частково) областях.

Також у Чернігівській області місцевим обленерго застосовано погодинні відключення.

Спеціально для Еспресо

Про автора. Дмитро Снєгирьов, військовий експерт, співголова ГІ "Права Справа".

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

