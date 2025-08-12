Чому ця справа важлива?

Це не поодинокий випадок, а частина небезпечної тенденції: недобросовісні постачальники намагаються легалізувати продаж відвертого непотребу для армії через судові рішення.

Ми вже бачили, до чого це може призвести.

Найяскравіший приклад — ганебне рішення судді Господарського суду Києва Антона Пукаса від 14 липня цього року у справі ТОВ "Альфа Сек'юріті". Читайте також: Скандал в оборонних закупівлях: три компанії з сумнівним бекграундом намагаються відсудити в держави гроші А тепер до фактів.

Хронологія взаємовідносин компанії з Міністерством оборони та Державним оператором тилу демонструє глибину цинізму:

1. Невиконаний договір. 4 липня 2024 року був укладений договір на постачання 96,5 тис. утеплених курток. Кінцевий термін — 31 жовтня 2024 року. На цю дату компанія не поставила жодної одиниці товару, повністю зірвавши зобов'язання.

2. Передоплата попри зрив термінів. Лише в грудні (11.12 та 18.12) постачальник зміг доставити близько 9,6 тис. курток (менше ніж 10%). Попри це, 28 грудня 2024 року компанія отримує значну передоплату в розмірі 67,53 млн грн. Факт перерахування коштів постачальнику, який грубо порушив умови договору, викликає окремі запитання.

3. Відмова через неналежну якість. До березня 2025 року постачальник намагався передати ЗСУ продукцію, проте Державний оператор тилу, виконуючи свої функції контролю, відмовився її приймати через невідповідність встановленим вимогам якості.

4. Судове рішення. На позов ДОТ про повернення передоплати, ТОВ "Альфа Сек'юріті" подало зустрічний позов із вимогою зобов'язати Міноборони прийняти товар. 14 липня 2025 року суддя Пукас ухвалив рішення, яким, по суті, став на бік недобросовісного постачальника. Суд не лише відмовив у повному поверненні державних коштів, а й зобов'язав Міністерство оборони прийняти товар, який раніше був офіційно визнаний неякісним.

Які ризики створює цей прецедент?

Підрив системи контролю якості . Рішення суду нівелює право замовника відмовлятися від неякісної продукції, руйнуючи систему контролю.

. Рішення суду нівелює право замовника відмовлятися від неякісної продукції, руйнуючи систему контролю. Юридична лазівка . Інші недобросовісні постачальники отримують сигнал, що можна зірвати терміни, поставити неякісний товар, а потім через суд змусити державу його оплатити та прийняти.

. Інші недобросовісні постачальники отримують сигнал, що можна зірвати терміни, поставити неякісний товар, а потім через суд змусити державу його оплатити та прийняти. Неефективне використання бюджетних коштів . Гроші платників податків ризикують бути витраченими на майно, яке не можна повноцінно використовувати.

. Гроші платників податків ризикують бути витраченими на майно, яке не можна повноцінно використовувати. Пряма загроза для військовослужбовців. Неякісний одяг чи спорядження можуть підвести в критичний момент, що безпосередньо впливає на здоров'я та життя наших захисників.

Подібні рішення суддів — це не просто юридична помилка. Це удар по всій системі оборонних закупівель, зелене світло для інших нечесних імпортерів і плювок в обличчя нашим військовим, чиє життя та здоров'я залежать від якості спорядження.

Цю ганьбу треба зупинити. Максимальний розголос — наш головний інструмент, щоб захистити армію не лише на полі бою, а й у судових залах.