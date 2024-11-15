Вовк мав допомогти "легалізувати" Януковича в захопленому росіянами Києві. Це підтвердив тодішній секретар РНБО Данілов.

Вовк – не просто один з найзашквареніших суддів в історії України. Він разом з Портновим перетворив судову систему на те лай*о, яке ми лише почали розгрібати нашою реформою.

Отвєточка прилетіла, коли звільнення Вовка стало очевидним. Його і Портнова подєльник – адвокат Кравець – організував мені четверте кримінальне провадження (знову в ДБР). Феноменальні клоуни.

Кравець, якщо хто не знає, яскравий представник ФСБшно-портновського кодла, який активно грає на боці русні, підриваючи мобілізацію та обороноздатність України.

Чорт записує відео з мільйонними переглядами, в яких переконує, що за ухилення від мобілізації немає кримінальної відповідальності. Або – що заборона виїзду чоловікам за кордон теж незаконна. Одним словом – класичний набір російської пропаганди.

При цьому всьому ані в ДБР, ані СБУ питань до Кравця не має. І якщо з татарівським ДБР все зрозуміло, то бездіяльність СБУ мені зрозуміти важко.

До речі, памʼятаєте чорта, який недолуго за мною слідкував, а потім злив фото ФБСшно-портновським "медіа" і ТГ-каналам? Так от – це колишній підполковник СБУ. Читайте також: Влада садитиме антикорупціонерів?

Повторюся, ФСБшно-портновська група й далі вільно оперує в Україні руками підконтрольних Татарову силовиків, ТГ-каналами та "медіа".

Але все це не заважає нам вичавлювати цих покидьків. На жаль, вони поки що не сідають за ґрати. Поки що.