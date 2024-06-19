Влада саджатиме антикорупціонерів?
Щойно з Інтерфаксу дізнався, що Татаров і Ко спробують мене посадити. За даними медіа, мені готують підозру за неявку на військову службу
Повторюю для Татарова і ко. Я добровільно мобілізувався в Києві в перші дні широкомасштабного вторгнення (25.02.2022).
Для обдарованих в ОП – окрім добровільної мобілізації у мене з першого дня служби є законні підстави для демобілізації, якими я не користуюся.
Також (за даними Інтерфаксу) мене звинуватять у тому, що я не передав у військову частину авто від благодійного фонду, надане особисто мені як військовослужбовцю.
Шановні діячі з ОП, я і не мав цього робити.
Є дві форми передачі авто: для військової частини (авто ставлять на чорні номери) і військовому особисто (лишається на іноземних номерах) (п. 3-3 ст. 15 ЗУ "Про гуманітарну допомогу").
Саме тому ви бачите навколо так багато корчів (в моєму випадку авто – 20 років!) на іноземних номерах.
Той корч, до речі, на Сході служить. Але якщо мені знадобиться для служби – візьму на якийсь час знову.
З огляду на ресурс, вкинутий у цю історію, думаю, що мене таки спробують посадити за цими дурними звинуваченнями.
Лише за період з 1 квітня по 18 червня на різних онлайн-ресурсах було опубліковано понад 300 публікацій, метою яких було дискредитувати мене.
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У випадку, коли це було другорядною метою, – ці публікації загалом мали на меті дискредитувати інших антикорупційних журналістів та активістів.
Зокрема редактора “Наших грошей” Юрія Ніколова, наразі військового, а в минулому голови антикоркомітету ВРУ Єгора Соболєва, редактора Руху ЧЕСНО Олександра Саліженка та інших.
Наголошу, що в цих сотнях заказух не враховано безлічі публікацій на анонімних ТГ-каналах (прослідкувати всі з яких неможливо).
За що Офіс президента доганяє мене?
Можливо за те, що я системно розповідаю про те, як Татаров управляє правоохоронною системою України.
Можливо за те, що я розповідаю про те, як Офіс президента Єрмака підміняє державу як таку.
Можливо за те, що Центр протидії корупції системно збиває антидемократичні та корупційні ініціативи влади.
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Якою б не була причина – вона свідчить про слабкість ОП, а не його силу. Хоча там, мабуть, переконані в протилежному.
Татаров, ти країну сплутав… Тієї ж помилки припустились такі близькі тобі Захарченко і Портнов.
Нагадую, що останнього (разом з сином призовного віку) ти, Татаров, вже під час широкомасштабного вторгнення випустив з України.
Про автора. Віталій Шабунін, голова правління Центру протидії корупції.
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