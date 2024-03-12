"20 днів у Маріуполі" отримали Оскара. Команда фільму — справжні герої. Їхній фільм про них самих і про їхній громадянський подвиг. Вони залишалися останніми журналістами в окупованому Маріуполі, щоб виконати обовʼязок перед людьми та професією. Автори, мабуть, єдині, хто отримав Пулітцерівську премію та Оскара одночасно!

Де тут участь не лише талановитих і чесних громадян України, а й української держави? Команда працювала для The Associate Press, фільм створювали з PBS.

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Торішній фільм — лауреат "Навальний", - теж не представляв Росію. Його робили на CNN.

Різниця між цими фільмами у тому, що Навальний — лише герой фільму, а Чернов з командою — і герої, і творці.

Тому вилучення з міжнародної версії Оскара фільму Чернова свідчить про брак людяності у тих, хто це робив.

Коли говорять, що Україна вперше здобула Оскар — це приємно. І велика подяка громадянам України, які вчинили цей творчий і людський подвиг. Але Українська держава, усі наші держкіно з мінкультами хіба долучалися до цього? А лише подвигами громадян без участі ефективної держави навіть із союзниками швидко перемогти складно.

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Про автора. Микола Княжицький, журналіст, народний депутат України

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