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Головна Погляд Перезавантаження БЕБ: Татаров хоче відкласти на "після війни"
OPINION

Перезавантаження БЕБ: Татаров хоче відкласти на "після війни"

Валерій Пекар
22 лютого, 2024 четвер
16:04
Погляд Валерій Пекар

Одна з найбільших проблем України — тиск силовиків на бізнес. У цій справі знайшли спільний інтерес корупціонери та російські агенти, які підривають українську економіку на очах у всіх

Перезавантаження Бюро економічної безпеки є пріоритетною реформою у наших відносинах з ЄС, МВФ та іншими партнерами. Нема реформи — нема грошей від партнерів — нема мобілізації та інших важливих речей.

Але Татаров з Офісу президента просуває законопроєкт #10439, який відкладає перезавантаження БЕБ на термін за рік після війни. Ми просто можемо не дожити: закриється критична маса бізнесів, а партнери не дадуть нам обіцяних коштів, без яких економіка просто впаде. Навіть якщо доживемо, цей законопроєкт фіксує статус-кво і блокує зміни.

Отже, з одного боку — український бізнес, громадянське суспільство, міжнародні партнери, інтереси обороноздатності та відновлення.

З іншого боку — корупціонери та російські агенти.

Хто переможе?

Без підтримки суспільства переможуть корупціонери та російські агенти, бо в них хороші позиції в Офісі президента.

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За наявною інформацією, президенту пояснили, що "бізнес це підтримує", - а це відверта брехня. Бо бізнес підтримує законопроєкт #10439-2 про справжнє перезавантаження.

Найгірше, що планують все швидко провести через парламент і не дати оговтатися. Вже сьогодні-завтра.

Я знаю, якою буде реакція посольств G7, нещодавно з кількома це обговорював. Я знаю, якою буде реакція Брюсселя і МВФ.

А бізнес просто розумітиме, що його черговий раз обманули. Все це може закінчитися дуже поганими сценаріями.

Джерело

Про автора. Валерій Пекар, викладач Києво-Могилянської академії

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Україна
політика
бізнес
корупція в Україні
євроінтеграція
G7
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