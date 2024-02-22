Перезавантаження Бюро економічної безпеки є пріоритетною реформою у наших відносинах з ЄС, МВФ та іншими партнерами. Нема реформи — нема грошей від партнерів — нема мобілізації та інших важливих речей.

Але Татаров з Офісу президента просуває законопроєкт #10439, який відкладає перезавантаження БЕБ на термін за рік після війни. Ми просто можемо не дожити: закриється критична маса бізнесів, а партнери не дадуть нам обіцяних коштів, без яких економіка просто впаде. Навіть якщо доживемо, цей законопроєкт фіксує статус-кво і блокує зміни.

Отже, з одного боку — український бізнес, громадянське суспільство, міжнародні партнери, інтереси обороноздатності та відновлення.

З іншого боку — корупціонери та російські агенти.

Хто переможе?

Без підтримки суспільства переможуть корупціонери та російські агенти, бо в них хороші позиції в Офісі президента.

Читайте також: Чому ми можемо втратити парламент і що не так із зарплатами нардепів?

За наявною інформацією, президенту пояснили, що "бізнес це підтримує", - а це відверта брехня. Бо бізнес підтримує законопроєкт #10439-2 про справжнє перезавантаження.

Найгірше, що планують все швидко провести через парламент і не дати оговтатися. Вже сьогодні-завтра.

Я знаю, якою буде реакція посольств G7, нещодавно з кількома це обговорював. Я знаю, якою буде реакція Брюсселя і МВФ.

А бізнес просто розумітиме, що його черговий раз обманули. Все це може закінчитися дуже поганими сценаріями.

Джерело

Про автора. Валерій Пекар, викладач Києво-Могилянської академії

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.