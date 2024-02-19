Через шкідливу гру в популізм у Верховній Раді не підіймають зарплати нардепам. Дійшло до того, що голова комітету отримує ⅙ того, що керівник Апарату Верховної Ради. А у президента взагалі зарплата вдесятеро менша, ніж у керівника Апарату Верховної Ради. Нонсенс.

Тут постає питання, чи відпрацьовує ці 3 млн грн керівник Апарату, і чи справедлива така нерівність зарплат і для нардепів, і для президента.

До чого призведе популізм?

Ризики дуже серйозні:

вже втрачаємо голоси в залі, й це в умовах війни (!). Самі йдемо до тієї цілі, яка треба ворогу — розвалюємо законотворчий орган держави, який має представницьку функцію. А нам ці голоси дуже треба;

наступний найм парламенту після перемоги буде неякісний (ніхто не буде мотивований з-поміж ціннісних громадян йти працювати за копійки).

Але і це ще не все.

У 2019 році я наголошувала тогочасному голові партії "Слуга народу" Олександру Корнієнку (чинний віцеспікер), що перед місцевими виборами треба ввести компенсацію депутатам місцевих рад за роботу в радах. Ви уявляєте навантаження на депутата Київради? Але тоді популізм переміг. Як же ми дамо гроші депутатам місцевих рад? Рейтинг "Слуги народу" постраждає, це ж непопулярно!

Що ми зараз робимо?

Героїчно долаємо наслідки: в місцеві ради залучити ціннісних громадян було дуже важко. Хто ж балотувався? Ті, кого ми тепер героїчно відкликаємо — консерви Олександра Дубінського, якого судять за державну зраду…

А які зарплати у нас в голів на Київщині? “Слуга народу” Сергій Даніш намалював собі 900 тисяч зарплати завдяки депутатам ради й на початку року не знайшов гроші на харчування дітей УБД, про що писала громадська ініціатива “Голка”.

Фото: "Голка"

Напишу про ще одну непопулярну річ, більш непопулярну, ніж зарплати. Нардепи — теж люди. Я була депутаткою місцевої ради… Це каторжна робота, якщо працювати чесно і віддано.

А в часи війни — це пекельна відповідальність, коли в очах суспільства ти майже безальтернативно негідник, платять копійки, ти живеш чесно (такі є), кинути це все не можеш (бо війна, ти в очах людей будеш слабаком), приходиш ввечері додому і думаєш: нахіба мені це все треба. І рідні тебе про це запитають… І добре, якщо розуміння є… А якщо нема?

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Депутати теж люди, й вони можуть вигорати. А популізм добиває це все.

Так, до багатьох нардепів може бути багато-багато питань… І ті склади парламентів, які у нас були до 2014 року, — вони дуже старалися над тим, щоб знецінити цей орган державної влади та поламати будь-яку довіру.

Але це не скасовує наш обов’язок створити гідні умови для оплати праці. З цими ж правилами ми підемо на наступні вибори та будемо робити наступний найм.

Зараз у нас нема іншого парламенту. Нема іншого голови фракції "Слуга народу", який ходить на погоджувальну і впливає на порядок денний. Мені, як і іншим громадянам, може дуже-дуже не подобатися, що часто робить парламент. Ми не будемо мовчати, коли несеться одіозна містобудівна "реформа" голови "Слуга народу" Олени Шуляк, чи коли тягнуть її ж 9664 про морські порти на берегах річок. Кіно.

І коли заступник голови Офісу президента ексрегіонал Ростислав Шурма тягне шкідливий законопроєкт по сільгоспземлі — 9627 — ми не будемо мовчати.

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Але ми робимо найм. Ми маємо платити гроші, бо ми за ці гроші будемо вимагати якісну роботу. Інакше — це не працює.

Голову фракції "Слуга народу" Давида Арахамію можемо і маємо критикувати, він може сказати таке, від чого всі будуть в дикому шоку. Але в нього є задача — зібрати 226, зокрема і під те, що просять західні партнери. А у нас є ще свої питання, зокрема нацбезпеки (фсб в рясах тощо).

І ці 226 даються нам все важче. А буде ще важче.

Тому треба виносити в зал питання підняття зарплат нардепам. І плюйте на цей популізм.

Мудрості нам всім, і захистити те, що дуже цінне і важливе для кожного з нас, і зшити дуже міцні та сильні спільноти довкола цього. При цьому не знімаємо з себе відповідальність бити по руках всіх і кожного за шкідливі законопроєкти, які несуть корупційні ризики.

Спеціально для Еспресо

Про авторку. Ірина Федорів, журналістка та викладачка, лідерка громадської ініціативи "Голка"

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