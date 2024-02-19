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OPINION

Чому ми можемо втратити парламент і що не так із зарплатами нардепів?

Ірина Федорів
19 лютого, 2024 понедiлок
18:08
Погляд Ірина Федорів

Найбільшого захисту потребує той, хто не може себе захистити сам. Іноді цей “сам” може при цьому шкодити й собі, і всім іншим. Так буває. Сьогодні нашого захисту потребує — парламент і якісний парламентаризм

Через шкідливу гру в популізм у Верховній Раді не підіймають зарплати нардепам. Дійшло до того, що голова комітету отримує ⅙ того, що керівник Апарату Верховної Ради. А у президента взагалі зарплата вдесятеро менша, ніж у керівника Апарату Верховної Ради. Нонсенс.

Тут постає питання, чи відпрацьовує ці 3 млн грн керівник Апарату, і чи справедлива така нерівність зарплат і для нардепів, і для президента.

До чого призведе популізм? 

Ризики дуже серйозні:

  • вже втрачаємо голоси в залі, й це в умовах війни (!). Самі йдемо до тієї цілі, яка треба ворогу — розвалюємо законотворчий орган держави, який має представницьку функцію. А нам ці голоси дуже треба;
  • наступний найм парламенту після перемоги буде неякісний (ніхто не буде мотивований з-поміж ціннісних громадян йти працювати за копійки). 

Але і це ще не все.

У 2019 році я наголошувала тогочасному голові партії "Слуга народу" Олександру Корнієнку (чинний віцеспікер), що перед місцевими виборами треба ввести компенсацію депутатам місцевих рад за роботу в радах. Ви уявляєте навантаження на депутата Київради? Але тоді популізм переміг. Як же ми дамо гроші депутатам місцевих рад? Рейтинг "Слуги народу" постраждає, це ж непопулярно!

Що ми зараз робимо? 

Героїчно долаємо наслідки: в місцеві ради залучити ціннісних громадян було дуже важко. Хто ж балотувався? Ті, кого ми тепер героїчно відкликаємо — консерви Олександра Дубінського, якого судять за державну зраду… 

А які зарплати у нас в голів на Київщині? “Слуга народу” Сергій Даніш намалював собі 900 тисяч зарплати завдяки депутатам ради й на початку року не знайшов гроші на харчування дітей УБД, про що писала громадська ініціатива “Голка”.

Зарплати депутатів на Київщині

Фото: "Голка"

От це і є ціна популізму перед виборами 2020. Подивимося, хто після перемоги піде в ОМС. 

Напишу про ще одну непопулярну річ, більш непопулярну, ніж зарплати. Нардепи — теж люди. Я була депутаткою місцевої ради… Це каторжна робота, якщо працювати чесно і віддано. 

А в часи війни — це пекельна відповідальність, коли в очах суспільства ти майже безальтернативно негідник, платять копійки, ти живеш чесно (такі є), кинути це все не можеш (бо війна, ти в очах людей будеш слабаком), приходиш ввечері додому і думаєш: нахіба мені це все треба. І рідні тебе про це запитають… І добре, якщо розуміння є… А якщо нема?

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Депутати теж люди, й вони можуть вигорати. А популізм добиває це все. 

Так, до багатьох нардепів може бути багато-багато питань… І ті склади парламентів, які у нас були до 2014 року, — вони дуже старалися над тим, щоб знецінити цей орган державної влади та поламати будь-яку довіру. 

Але це не скасовує наш обов’язок створити гідні умови для оплати праці. З цими ж правилами ми підемо на наступні вибори та будемо робити наступний найм. 

Зараз у нас нема іншого парламенту. Нема іншого голови фракції "Слуга народу", який ходить на погоджувальну і впливає на порядок денний. Мені, як і іншим громадянам, може дуже-дуже не подобатися, що часто робить парламент. Ми не будемо мовчати, коли несеться одіозна містобудівна "реформа" голови "Слуга народу" Олени Шуляк, чи коли тягнуть її ж 9664 про морські порти на берегах річок. Кіно. 

І коли заступник голови Офісу президента ексрегіонал Ростислав Шурма тягне шкідливий законопроєкт по сільгоспземлі — 9627 — ми не будемо мовчати.

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Але ми робимо найм. Ми маємо платити гроші, бо ми за ці гроші будемо вимагати якісну роботу. Інакше — це не працює.

Голову фракції "Слуга народу" Давида Арахамію можемо і маємо критикувати, він може сказати таке, від чого всі будуть в дикому шоку. Але в нього є задача — зібрати 226, зокрема і під те, що просять західні партнери. А у нас є ще свої питання, зокрема нацбезпеки (фсб в рясах тощо).

І ці 226 даються нам все важче. А буде ще важче.

Тому треба виносити в зал питання підняття зарплат нардепам. І плюйте на цей популізм.

Мудрості нам всім, і захистити те, що дуже цінне і важливе для кожного з нас, і зшити дуже міцні та сильні спільноти довкола цього. При цьому не знімаємо з себе відповідальність бити по руках всіх і кожного за шкідливі законопроєкти, які несуть корупційні ризики.

Спеціально для Еспресо

Про авторку. Ірина Федорів, журналістка та викладачка, лідерка громадської ініціативи "Голка"

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Суспільство
Україна
Верховна Рада
політика
Слуга народу
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