Автори "Слуги народу": Дмитро Кисилевський, Мар’яна Безугла, Олександр Гайду та інші народні депутати.

Ця законодавча ініціатива несе корупціогенні ризики та шкодить нашим євроінтеграційним зобов’язанням. Попри те, що цей проєкт у турборежимі тягнуть до другого читання, нам вдалося його вивчити. Наш аналітик Георгій Могильний підготував детальний аналіз, з яким зможуть ознайомитися народні депутати перед голосуванням.

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З-поміж ключових ризиків є такі:

корупція нікуди не подінеться – зміниться лише побудова корупційної схеми , адже ключовий орган, який видає містобудівні умови, в процедурі залишається той самий і він буде в ручному режимі вирішувати, кому надати висновок, а кому ні;

, адже ключовий орган, який видає містобудівні умови, в процедурі залишається той самий і він буде в ручному режимі вирішувати, кому надати висновок, а кому ні; Україна по суті відмовляється від виконання закону "Про стратегічну екологічну оцінку", який прийняли задля виконання відповідної Директиви Європарламенту та Ради ;

; дозволяють зміну цільового призначення за відсутності містобудівної документації й одночасно скасовують проведення екологічної оцінки, як і участь громадськості у вирішенні питань, що мають вплив на екологію;

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законопроєкт зменшує привабливість України для іноземних інвесторів , бо робить їх неконкурентоздатними у порівнянні з українськими інвесторами;

, бо робить їх неконкурентоздатними у порівнянні з українськими інвесторами; той, хто має вплив на процес відбудови чи доступ до інсайдерської інформації, може легко озолотитися на продажі державі землі по завищеній ціні;

рекреаційні споруди можна буде встановлювати в лісах без аукціону. Готелі, спортивні комплекси чи цілі мисливські господарства та загони для диких тварин. Тобто всі умови для того, аби можновладці могли собі створити свої "межигір’я".

Громадська ініціатива "Голка" закликає не підтримувати проєкт у другому читанні. Тут нардепи мають голосувати проти.

Спеціально для Еспресо

Про авторку. Ірина Федорів, журналістка та викладачка, лідерка громадської ініціативи "Голка"

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