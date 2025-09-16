Щобільше, Росатом взяв під свій контроль найбільше чинне родовище рідкісноземельних металів і єдиний завод по їх переробці, таким чином, створивши майже замкнутий цикл, хоч і з застарілими технологіями.

Путін останнім часом пробує зіграти в гру "посередник" між Китаєм та США. Але, якщо глобально, це майже неможливо, то в межах ПМР та рідкісноземів він має шанс попробувати поторгуватися.

На цьому фоні стають зрозумілішими «зальоти» російських дронів в ЄС, адже на думку Путіна, саме «слабкий і переляканий» ЄС стоїть на заваді того, щоб Росія знову стала третім полюсом світу. А тому, в. Москві вважають, що трохи натиснувши на ЄС, можна розв'язати всі проблеми Росії. При цьому, це не гра Китаю, як багато хто у нас вважає. Це виключно гра Кремля.

До чого це призведе?

1. Це прискорює переговори ЄС Китай і можливо, США-Китай.

2. США поки хочуть спостерігати зі сторони, резонно вважаючи, що найближчим часом Росія далі провокацій не йтиме. Але при цьому, ніхто не відкидає ексцес виконавця, як це було з каховською ГЕС. Водночас Вашингтон вважає, що не треба забороняти Україні бити по нафтоперевалці та тим самим ослаблювати економічну спроможність РФ. Якщо вдасться зупинити Приморськ чи Усть-Лугу - ми розв'яжемо ті задачі, які не вирішили санкції.

3. Для Трампа важлива поступливість Росії в рідкісноземах та отримати базу на північному Морському шляху. Путін поки вважає, що має час водити його за ніс.

4. Головне питання, як реагуватиме і Європа і США в момент умовного ексцесу виконавця, але цього не розуміє ніхто. Росіяни виходять з тези, що Європа перелякається і піде на поступки. Але я не був би таким впевненим.

5. Паралельно треба розуміти - гра Росії з США це конфлікт з Китаєм, бо на кону - рідкісноземи Арктики й хто буде їх добувати: США чи Китай.

6. Путін зараз почав грати в гру між Китаєм і США, розуміючи, що в нього золотий ключик.Він єдине що вміє робити - це підіймати ставки. Тому зараз він підіймає ставки, в розрахунку, що його злякаються в Європі. Але тут маємо складнішу ситуацію, бо всі сторони мають потенційних союзників, які можуть посилати Путіна. По суті, це гра ва-банк.

Джерело

Про автора: Вадим Денисенко, політолог.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.