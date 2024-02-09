Щодо Сирського. Це дійсно бойовий Генерал, з великим досвідом успішних операцій, відданий Україні та ЗСУ. Знаємо його з 2014 року, як і більшість офіцерів, для яких війна почалася тоді, коли Путін і його банда захопили наш Крим і Донбас.

Я щиро бажаю генералу Сирському та Армії успіхів і перемог. Й ще раз дякую Валерію Залужному за збережену країну. Президент Зеленський і всі ми могли залишатися в березні 2022 року в Києві тільки тому, що ми були за спиною ЗСУ!

Проблема в тому, що всі ці відставки та кадрові зміни мають не так військове, як політичне підґрунтя.

Й це не Залужний кричав з усіх чайників про контрнаступ минулого року. І не Сирський. А Арестович, Подоляк, Єрмак, Данілов, Буданов, петрови-іванови і ко.

План усунення Залужного виглядав максимально ницо, коли запустили торпеду Марʼяну і блогерів, які щодня накидали на генерала, принижуючи та знецінюючи в його особі всю Армію.

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У перемог багато батьків. Невдачі — завжди сироти. Тому перекладати відповідальність на військових, яким влада не допомогла обладнати фортифікаційні споруди, яким і досі дрони тягають волонтери, в яких критичний брак снарядів і зброї, яку ми так і не почали виробляти — це ницість.

Я уважно прослухала виступ президента. Там ні слова про новий законопроєкт про мобілізацію. А саме позиція Верховного Головнокомандувача є важливою для прийняття рішень, якою має бути оновлена система залучення до війська.

І якщо і далі перекладати відповідальність за всі непопулярні та важкі рішення на інших, оточувати себе на Банковій комфортними, а не професійними, то можна робити ставки, коли й Сирський стане не таким.

Господи, бережи Україну і ЗСУ.

Джерело

Про автора: Ірина Геращенко, народний депутат України, фракція "Європейська Солідарність"

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