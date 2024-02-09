Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Погляд План усунення Залужного виглядав максимально ницо
OPINION

План усунення Залужного виглядав максимально ницо

Ірина Геращенко
9 лютого, 2024 п'ятниця
16:04
Погляд Ірина Геращенко

У перемог багато батьків. Невдачі — завжди сироти

Щодо Сирського. Це дійсно бойовий Генерал, з великим досвідом успішних операцій, відданий Україні та ЗСУ. Знаємо його з 2014 року, як і більшість офіцерів, для яких війна почалася тоді, коли Путін і його банда захопили наш Крим і Донбас.

Я щиро бажаю генералу Сирському та Армії успіхів і перемог. Й ще раз дякую Валерію Залужному за збережену країну. Президент Зеленський і всі ми могли залишатися в березні 2022 року в Києві тільки тому, що ми були за спиною ЗСУ!

Проблема в тому, що всі ці відставки та кадрові зміни мають не так військове, як політичне підґрунтя.

Й це не Залужний кричав з усіх чайників про контрнаступ минулого року. І не Сирський. А Арестович, Подоляк, Єрмак, Данілов, Буданов, петрови-іванови і ко.

План усунення Залужного виглядав максимально ницо, коли запустили торпеду Марʼяну і блогерів, які щодня накидали на генерала, принижуючи та знецінюючи в його особі всю Армію.

Читайте також: "Зеленський взяв особисту відповідальність за фронт": Княжицький про зміну Залужного

У перемог багато батьків. Невдачі — завжди сироти. Тому перекладати відповідальність на військових, яким влада не допомогла обладнати фортифікаційні споруди, яким і досі дрони тягають волонтери, в яких критичний брак снарядів і зброї, яку ми так і не почали виробляти — це ницість.

Я уважно прослухала виступ президента. Там ні слова про новий законопроєкт про мобілізацію. А саме позиція Верховного Головнокомандувача є важливою для прийняття рішень, якою має бути оновлена система залучення до війська.

І якщо і далі перекладати відповідальність за всі непопулярні та важкі рішення на інших, оточувати себе на Банковій комфортними, а не професійними, то можна робити ставки, коли й Сирський стане не таким.

Господи, бережи Україну і ЗСУ.

Джерело

Про автора: Ірина Геращенко, народний депутат України, фракція "Європейська Солідарність"

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Україна
політика
Ірина Геращенко
Володимир Зеленський
Війна з Росією
Валерій Залужний
Читайте також:
Олександр Сирський
Автор Андріана Стахів
8 лютого, 2024 четвер
Новий головнокомандувач ЗСУ: хто такий Олександр Сирський
Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний
8 лютого, 2024 четвер
Відставку Залужного неможливо було оминути, - майор запасу НГУ Гетьман
Поліція
8 лютого, 2024 четвер
"У них є вибір, локацій багато": речник УДА "Південь" Братчук про копів, які відмовилися воювати в бригаді "Лють"
Київ
0°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.51
    Купівля 37.51
    Продаж 38.04
  • EUR
    Купівля 40.5
    Продаж 41.31
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
9 лютого
17:14
Prozorro
Від 100 тис. грн: для закупівель продуктів за бюджетні кошти тепер обов'язково треба використовувати Prozorro Market
17:07
Ексклюзив
Карта бойових дій Авдіївка 08.02.2024
Треба готуватися, що можуть бути різні неприємні варіанти: Defence Express про ситуацію в Авдіївці
16:42
Корабель SpaceX Crew Dragon повернувся на Землю
16:41
Огляд
"Фаворитка Міллера"
Оцініть "Фаворитку Міллера": що подивитися на вихідних
16:39
Оновлено
на фото Олександр Сирський (зліва) і Рустем Умєров (справа)
Умєров провів першу нараду з новим головнокомандувачем ЗСУ. Сирський розповів про свої пріоритети на посаді
16:37
Оксана Забужко
Після звільнення Залужного Оксана Забужко згадала про "знак" під час інавгурації Зеленського
16:27
ВАКС
В Україні конфіскували активи російського підприємця Саввіді та його дружини
16:23
двопартійна делегація Конгресу США у Києві
До Києва приїхала двопартійна делегація Конгресу США
16:11
книги
У найбільшій мережі книгарень розповіли, як змінилися вподобання українців після повномасштабного вторгнення
16:04
У Чернігові у чоловіка вилучили майже 2 тонни спирту
У Чернігові у чоловіка вилучили майже 2 тонни спирту: перевозив у діжках в авто
16:00
Ексклюзив
Залужний
Про Залужного тепер можемо говорити як про політика, - голова Комітету виборців України Кошель
16:00
колоборант
Очолив ФСБ на ТОТ Запоріжжя: ДБР оголосило заочну підозру експосадовцю СБУ часів Януковича
15:59
ЗРК NASAMS
Норвегія планує передати Україні додаткові системи ППО NASAMS
15:49
OPINION
Віталій Портников
Інтерв'ю Путіна: головне. Колонка Віталія Портникова
15:40
YAKTAK
Фіналіст Нацвідбору на Євробачення-2024 YAKTAK випустив дебютний альбом
15:40
територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, ТЦК та СП
Уряд дозволив ТЦК працювати цілодобово
15:38
Кількість хворих на COVID-19 росте
Американські інфекціоністи назвали фактор, який може посилити дію вакцини від COVID-19
15:25
Ексклюзив
блокування кордону
Протест польських фермерів на кордоні з Україною: журналістка Еспресо розповіла про ситуацію на ПП "Шегині - Медика"
15:23
Олександр Дубінський
Дубінського залишили під вартою ще на два місяці
15:16
Оновлено
Юлія Лапутіна
Лапутіну звільнили з посади очільниці Мінветеранів. В. о. міністра став Олександр Порхун
15:09
Ексклюзив
Карта Авдіївка 8.02.2024
Фактично повторюється Бахмутський сценарій: військовий експерт Снєгирьов про ситуацію в Авдіївці
15:08
Оновлено
метро
У Києві людина впала на колію метро: роботу "червоної" гілки відновили
15:05
дощь, гроза, парасоля, негода
Будуть температурні контрасти: синоптикиня Наталка Діденко про погоду на вихідних
15:02
На фото: "Гра престолів"
Сценарист "Бетмена 2" працює над спіноффом "Гри престолів"
14:55
Такер Карлсон і Путін
У ГУР назвали інтерв'ю Путіна пропагандисту Карлсону російською спецоперацією
14:39
Шмигаль
Шмигаль заявив про створення промислово-оборонного комітету України
14:34
Фінляндія
Фінляндія оголосила про надання Україні пакета військової допомоги на майже €190 млн
14:21
на фото Георгій Мазурашу
Нардеп Мазурашу вийшов із партії "Слуга Народу"
14:05
Укрзалізниця запустила новий поїзд сполученням Харків - Дніпро. Коли перший рейс
14:02
OPINION
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Окупація України та Польщі. Путін оголосив США нові плани, якщо йому не дадуть по руках
14:01
риба
Кувейт відкрив ринок для риби та рибних продуктів з України
13:35
Росія пожежа
Британська розвідка припускає нові аварії на заводах РФ
13:34
Оновлено
Києво-Печерська Лавра
Обшуки у Києво-Печерській лаврі: СБУ оголосила підозру близькому соратнику митрополита УПЦ МП Павлу
13:32
Ілюстративне фото
Перерахували до РФ близько 3 млрд грн: у Києві судитимуть організаторів незаконного онлайн-казино
13:25
Ексклюзив
Більшість російської зброї є переоціненою, - заступник гендиректора компанії MilTech
13:22
На фото: Павільйон Росії на Венеційській бієнале в 2022 році
Венеційська бієнале цього року знову відбудеться без Росії
13:12
Затриманий окупант
Поліцейські затримали пораненого російського окупанта, який заблукав біля Авдіївки
13:10
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 9 лютого: скільки коштують долар, євро і злотий
13:07
Олексій Данілов
Данілов розповів, що буде з Україною в разі перемоги Трампа у США
13:05
Румунія, прапор Румунії
Румунія дозволила швидке розгортання сил НАТО у разі серйозної загрози суверенітету
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV