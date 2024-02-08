"Зеленський взяв особисту відповідальність за фронт": Княжицький про зміну Залужного
У разі відставки Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, президент України Володимир Зеленський бере особисту відповідальність за фронт
Про це розповів народний депутат України Микола Княжицький у етері телеканалу "Еспресо".
"Якщо це дійсно відставка, то мені прикро. Ми б мали об'єднувати наше суспільство. Безумовно, це ініціатива президента, про яку він говорив у інтерв'ю італійському каналу. А це означає, що він особисто бере на себе всю відповідальність за все, що зараз відбувається на фронті", - зазначив народний депутат.
Враховуючи те, що міністр оборони Рустем Умєров подякував Валерію Федоровичу, мабуть, все ж таки, йдеться про відставку.
"Хочу доєднатися до того, що сказав Умєров і подякувати Залужному. Він справді став народним генералом, він зміг об'єднати українське суспільство. Валерій Федорович може пишатися тим, що під його керівництвом українська армія відкинула ворога від Києва, звільнила Харківщину, південь України. Армія була сформована і проявила такі чудеса героїзму, які ніхто собі навіть уявити не міг. Надзвичайно важливо, що Залужний особисто подякував солдатам, згадав усіх, хто, на жаль, загинули і сказав, що ми помстимося за кожного", - сказав Княжицький.
Всі давно говорили про те, що буде відставка Валерія Залужного. Однак, потрібно, все ж таки, дочекатися указу, додав нардеп.
- 29 січня у мережі з'явилась інформація про звільнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Проте прессекретар президента України Сергій Никифоров заперечив це.
- Секретар комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ Роман Костенко зазначив, що коментарі влади про відставку Валерія Залужного - це гра з народом.
- А в ISW наголосили, що російські пропагандисти використовують чутки про звільнення або відставку головнокомандувача ЗСУ для низки інформаційних операцій, у центрі яких – внутрішні справи України.
- 1 лютого у колонці для CNN Залужний озвучив головні завдання на 2024 рік для Сил оборони України, що може свідчити про його небажання залишати посаду.
- Крім цього, WP припускало, що на Банківській ще не обрали заміну головнокомандувачу Залужному, що свідчить про нерішучість президента.
- 3 лютого у The Washington Post із посиланням на два анонімних джерела писали, що уряд України проінформував адміністрацію президента США Джо Байдена про ймовірне рішення щодо звільнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.
- 4 лютого президент України Володимир Зеленський підтвердив, що розмірковує замінити головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.
- На думку британського полковника Гранта, через звільнення Залужного Україна втратить сильного мотиватора.
- 8 лютого президент Володимир Зеленський зустрівся з головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним. В релізах для медіа від пресслужб обох командувачів прямо не вказувалося про відставку Залужного. Пізніше з'явився пост у Facebook від міністра оборони Рустема Умєрова, в якому той наголосив на ухваленні рішення про необхідність зміни керівництва Збройних сил України. Вже згодом у вечірньому зверненні президент Зеленський чітко заявив про зміну військового керівництва України - на заміну Валерію Залужному на посаду заступить Олександр Сирський, який до цього був командувачем Сухопутних військ України.
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