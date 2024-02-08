Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією "Зеленський взяв особисту відповідальність за фронт": Княжицький про зміну Залужного
Ексклюзив

"Зеленський взяв особисту відповідальність за фронт": Княжицький про зміну Залужного

8 лютого, 2024 четвер
19:34
Війна з Росією Зеленський та Залужний

У разі відставки Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, президент України Володимир Зеленський бере особисту відповідальність за фронт

Про це розповів народний депутат України Микола Княжицький у етері телеканалу "Еспресо".

"Якщо це дійсно відставка, то мені прикро. Ми б мали об'єднувати наше суспільство. Безумовно, це ініціатива президента, про яку він говорив у інтерв'ю італійському каналу. А це означає, що він особисто бере на себе всю відповідальність за все, що зараз відбувається на фронті", - зазначив народний депутат.

Враховуючи те, що міністр оборони Рустем Умєров подякував Валерію Федоровичу, мабуть, все ж таки, йдеться про відставку. 

"Хочу доєднатися до того, що сказав Умєров і подякувати Залужному. Він справді став народним генералом, він зміг об'єднати українське суспільство. Валерій Федорович може пишатися тим, що під його керівництвом українська армія відкинула ворога від Києва, звільнила Харківщину, південь України. Армія була сформована і проявила такі чудеса героїзму, які ніхто собі навіть уявити не міг. Надзвичайно важливо, що Залужний особисто подякував солдатам, згадав усіх, хто, на жаль, загинули і сказав, що ми помстимося за кожного", - сказав Княжицький.

Всі давно говорили про те, що буде відставка Валерія Залужного. Однак, потрібно, все ж таки, дочекатися указу, додав нардеп.

  • 29 січня у мережі з'явилась інформація про звільнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Проте прессекретар президента України Сергій Никифоров заперечив це.
  • Секретар комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ Роман Костенко зазначив, що коментарі влади про відставку Валерія Залужного - це гра з народом.
  • А в ISW наголосили, що російські пропагандисти використовують чутки про звільнення або відставку головнокомандувача ЗСУ для низки інформаційних операцій, у центрі яких – внутрішні справи України.
  • 1 лютого у колонці для CNN Залужний озвучив головні завдання на 2024 рік для Сил оборони України, що може свідчити про його небажання залишати посаду.
  • Крім цього, WP припускало, що на Банківській ще не обрали заміну головнокомандувачу Залужному, що свідчить про нерішучість президента. 
  • 3 лютого у The Washington Post із посиланням на два анонімних джерела писали, що уряд України проінформував адміністрацію президента США Джо Байдена про ймовірне рішення щодо звільнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.
  • 4 лютого президент України Володимир Зеленський підтвердив, що розмірковує замінити головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.
  • На думку британського полковника Гранта, через звільнення Залужного Україна втратить сильного мотиватора.
  • 8 лютого президент Володимир Зеленський зустрівся з головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним. В релізах для медіа від пресслужб обох командувачів прямо не вказувалося про відставку Залужного. Пізніше з'явився пост у Facebook від міністра оборони Рустема Умєрова, в якому той наголосив на ухваленні рішення про необхідність зміни керівництва Збройних сил України. Вже згодом у вечірньому зверненні президент Зеленський чітко заявив про зміну військового керівництва України - на заміну Валерію Залужному на посаду заступить Олександр Сирський, який до цього був командувачем Сухопутних військ України.
Теги:
Суспільство
Україна
військові
Володимир Зеленський
ЗСУ
Військові новини
Валерій Залужний
Читайте також:
Щасливі стосунки
7 лютого, 2024 середа
Яка оптимальна різниця у віці партнерів для побудови щасливих стосунків
Ворожий бомбардувальник Ту-95МС з крилатими ракетами Х-101
7 лютого, 2024 середа
Два російські бомбардувальники Ту-95 пролетіли поблизу Аляски
Ракета
7 лютого, 2024 середа
Ранкова атака РФ по Україні 7 лютого ракетами й "шахедами": є загиблі та поранені
Київ
0°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.49
    Купівля 37.49
    Продаж 38.04
  • EUR
    Купівля 40.45
    Продаж 41.33
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
8 лютого
19:53
Збірна України, Мальта - Україна, відбір Євро-2024
Збірна України дізналася суперників в Лізі Націй
19:46
санкції проти РФ
У новий санкційний пакет ЄС можуть потрапити компанії, що поставляють боєприпаси з КНДР до РФ, - Bloomberg
19:43
OPINION
Віктор Шлінчак
"І це мине...". Психологія звільнення Залужного
19:33
Мобілізація, повістки
Ніхто не буде шукати резервістів і відправляти в Україну, але можливі делікатні адміністративні рішення, - польський депутат про мобілізацію
19:32
Протягом доби українські захисники відбили 33 ворожі атаки, а на фронті відбулось 52 бойових зіткнення, - Генштаб
19:14
На фото: Представниця Ізраїлю на Євробаченні-2024 Еден Голан
Представниця Ізраїлю на Євробаченні-2024 виступала в анексованому Криму
19:03
Огляд
Валерій Залужний
"Залізний генерал" Залужний: ким став для України та світу головнокомандувач ЗСУ
19:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 715-го дня війни: ЗСУ знищили ворожий вертоліт на Авдіївському напрямку, а ГУР провело успішну кібератаку
18:45
Командувач Сухопутних військ, генерал-полковник Олександр Сирський
Зеленський: новим головнокомандувачем ЗСУ буде Сирський
18:42
Ексклюзив
Дональд Туск
"Туск може використати це проти Дуди": політолог Магда про коментар щодо "закінчення війни Трампом за 24 години"
18:30
Огляд
керована бомба GLSDB
Вдвічі далі, втричі дешевше, вчетверо потужніше: що таке керовані бомби GLSDB, передані Україні Штатами
18:27
Оновлено
Володимир Зеленський і Валерій Залужний
Зеленський зустрівся із Залужним: головнокомандувач ЗСУ йде з посади
18:26
суддя_суддівська мантія
Суддям, які не виконували своїх повноважень, держава виплатила зарплат на 430 млн грн, - Держаудитслужба
18:19
На фото: Раміна Есхакзай
Блогерка Раміна заявила, що готова всиновити дитину 5-6 років
18:15
Ексклюзив
мобілізація, підкуп, ЗСУ
"Хабарництво та знущання з людей", - нардеп Гончаренко про корупційні ризики у законопроєкті про мобілізацію
18:14
Біля Берислава на Херсонщині в палаючому авто виявили двох загиблих: імовірно, влучив БПЛА
18:04
OPINION
Віктор Шлінчак
Казус Дюранті. Такер Карлсон і голосування у Сенаті за допомогу Україні
17:55
малюнок, діти
В ООН закликали Росію надати інформацію про кількість депортованих з України дітей та їхнє місцеперебування
17:44
перетин кордону, черги на кордоні
Послуга єЧерга стане доступною для автобусів на всіх пунктах пропуску з ЄС і Молдовою
17:39
олімпійські медалі Париж 2024
Медалі призерів Олімпіади й Паралімпіади 2024 міститимуть елемент з металу Ейфелевої вежі
17:36
На фото: Юлія Верба та Дмитро Варварук
Блогер Варварук прокоментував створення з Вербою українського каверу на трек російського лейбла
17:35
Оновлено
Такер Карлсон
У США та ЄС відреагували на ймовірне інтерв'ю пропагандиста Карлсона з Путіним
17:31
Ексклюзив
Європарламент
Європарламент ухвалив резолюцію "Рашагейт", яка є розчаруванням, - кореспондентка Еспресо зі Страсбурга
17:29
Ексклюзив
Є проблеми в ідентифікації ракети "Циркон": Defence Express про атаку РФ 7 лютого
17:04
Заповіднику "Києво-Печерська лавра" надали в постійне користування земельні ділянки на майже 32 га
16:35
діти, війна
Окупанти планують відкрити військовий клуб "Воїн" на базі дитячого табору, - Спротив
16:29
Оновлено
Борис Надєждін
Надєждіна не зареєстрували кандидатом у президенти РФ. У ЄС відреагували
16:25
Майкл Метісон
Шотландський міністр подав у відставку через рахунок за роумінг на робочому iPad
16:25
Alyona Alyona та Jerry Heil
Євробачення-2024: переможниці Нацвідбору Alyona Alyona та Jerry Heil підписали договір із Cуспільним
16:00
OPINION
Петро Шуклінов
Чому ми маємо витрачати кошти на Євробачення
15:57
дрон Shahed-136, атака росії по Києву 17 жовтня
Росіяни відкрили набір на курси операторів дронів у тимчасово окупованому Маріуполі, – ЦНС
15:50
Ексклюзив
військовий квиток, мобілізація
Блокування рахунків ухилянтів можливе тільки в разі вчинення неправових дій, - колишній головний військовий прокурор України Чумак
15:50
Фінляндія, кордон, нелегали
Пункти пропуску на кордоні Фінляндії з РФ залишаться закритими ще на два місяці
15:37
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
15:34
погода мокрий сніг зима
Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, де 9 лютого можливий мокрий сніг
15:29
Парламент Італії
Парламент Італії остаточно схвалив рішення уряду продовжити військову допомогу Україні у 2024 році
15:24
застосунок "Дія"
У Дії з'явилася мапа укриттів. Подробиці
15:12
Тайвань
Тайвань розширив список товарів, експорт яких заборонений до Росії та Білорусі
14:58
В Україні запустили ще дві свердловини, які дають 550 тис. куб. м газу на добу
14:46
Еспресо логотип
Еспресо - перший серед інформаційних телеканалів України за підсумками січня
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV