"Зеленський взяв особисту відповідальність за фронт": Княжицький про зміну Залужного

Про це розповів народний депутат України Микола Княжицький у етері телеканалу "Еспресо".

"Якщо це дійсно відставка, то мені прикро. Ми б мали об'єднувати наше суспільство. Безумовно, це ініціатива президента, про яку він говорив у інтерв'ю італійському каналу. А це означає, що він особисто бере на себе всю відповідальність за все, що зараз відбувається на фронті", - зазначив народний депутат.

Враховуючи те, що міністр оборони Рустем Умєров подякував Валерію Федоровичу, мабуть, все ж таки, йдеться про відставку.

"Хочу доєднатися до того, що сказав Умєров і подякувати Залужному. Він справді став народним генералом, він зміг об'єднати українське суспільство. Валерій Федорович може пишатися тим, що під його керівництвом українська армія відкинула ворога від Києва, звільнила Харківщину, південь України. Армія була сформована і проявила такі чудеса героїзму, які ніхто собі навіть уявити не міг. Надзвичайно важливо, що Залужний особисто подякував солдатам, згадав усіх, хто, на жаль, загинули і сказав, що ми помстимося за кожного", - сказав Княжицький.

Всі давно говорили про те, що буде відставка Валерія Залужного. Однак, потрібно, все ж таки, дочекатися указу, додав нардеп.