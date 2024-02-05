"Україна втратить сильного мотиватора": британський полковник Грант про ймовірну відставку Залужного
Полковник Великої Британії у відставці Глен Грант вважає, що саме Залужний зміг обʼєднати військових й став великим мотиватором для всієї української нації
Таку думку він висловив в етері Еспресо
"Власне, коли ми говоримо про відставку Залужного, то сам він не піде. Це не відставка за власним бажанням. Йдеться про звільнення. Важливим є те, що він є дуже потужним мотиватором у вашій країні. Немає потужнішої особи, ніж він", - пояснив Грант.
Полковник переконаний, що відставка Залужного сьогодні є недоцільною.
"Звільняти Залужного в такий напружений момент дуже недоцільно. Я вже дуже багато говорив про те, що його генерали не відпрацьовують так, як вони могли б. Звичайно це важко, зараз йде дуже виснажлива війна. Дуже багато над чим ще є працювати. Тому є як позитивні моменти, так і негативні. Однак, хочу наголосити на тому, що якщо звільнять Залужного, то Україна втратить дуже великого мотиватора у цій війні", - додав він.
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29 січня у мережі з'явилась інформація про звільнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Проте прессекретар президента України Сергій Никифоров заперечив це.
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Секретар комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки полковник СБУ Роман Костенко зазначив, що коментарі влади про відставку Валерія Залужного - це гра з народом.
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А в ISW наголосили, що російські пропагандисти використовують чутки про звільнення або відставку головнокомандувача ЗСУ для низки інформаційних операцій, у центрі яких – внутрішні справи України.
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1 лютого у колонці для CNN Залужний озвучив головні завдання на 2024 рік для Сил оборони України, що може свідчити про його небажання залишати посаду.
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Крім цього, WP припускало, що на Банківській ще не обрали заміну головнокомандувачу Залужному, що свідчить про нерішучість президента.
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3 лютого у The Washington Post із посиланням на два анонімних джерела писали, що уряд України проінформував адміністрацію президента США Джо Байдена про ймовірне рішення щодо звільнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.
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Вже наступного дня Зеленський підтвердив, що розмірковує замінити головнокомандувача ЗСУ Залужного.
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