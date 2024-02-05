"Україна втратить сильного мотиватора": британський полковник Грант про ймовірну відставку Залужного

Таку думку він висловив в етері Еспресо

"Власне, коли ми говоримо про відставку Залужного, то сам він не піде. Це не відставка за власним бажанням. Йдеться про звільнення. Важливим є те, що він є дуже потужним мотиватором у вашій країні. Немає потужнішої особи, ніж він", - пояснив Грант.

Полковник переконаний, що відставка Залужного сьогодні є недоцільною.

"Звільняти Залужного в такий напружений момент дуже недоцільно. Я вже дуже багато говорив про те, що його генерали не відпрацьовують так, як вони могли б. Звичайно це важко, зараз йде дуже виснажлива війна. Дуже багато над чим ще є працювати. Тому є як позитивні моменти, так і негативні. Однак, хочу наголосити на тому, що якщо звільнять Залужного, то Україна втратить дуже великого мотиватора у цій війні", - додав він.