"Нам потрібне перезавантаження": Зеленський щодо питання про звільнення Залужного

Про це Зеленський заявив у інтерв'ю телеканалу Rai 1.

"Це питання, яке стосується людей, які повинні очолити Україну. Однозначно потрібне перезавантаження, новий початок. Я маю на увазі щось серйозне, що стосується не однієї людини, а напряму керівництва країни", - сказав президент.

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За його словами, йдеться про кадрове перезавантаження не лише у військовій сфері.

"Якщо ми хочемо перемогти, ми всі повинні рухатися в одному напрямку, будучи переконані у перемозі. Нам не можна сумувати, опускати руки, у нас має бути правильна позитивна енергія", - так пояснив Зеленський свої слова про "перезавантаження".

Президент додав, що наразі він думає про перезапуск та заміну: "Я маю на увазі щось серйозне, що стосується не однієї людини, а напряму керівництва країни".

Чутки про звільнення Залужного: що відомо

29 січня у мережі з'явилась інформація про звільнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Проте прессекретар президента України Сергій Никифоров заперечив це.

Секретар комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ Роман Костенко зазначив, що коментарі влади про відставку Валерія Залужного - це гра з народом.

А в ISW наголосили, що російські пропагандисти використовують чутки про звільнення або відставку головнокомандувача ЗСУ для низки інформаційних операцій, у центрі яких – внутрішні справи України.

1 лютого у колонці для CNN Залужний озвучив головні завдання на 2024 рік для Сил оборони України, що може свідчити про його небажання залишати посаду.

Крім цього, WP припускало, що на Банківській ще не обрали заміну головнокомандувачу Залужному, що свідчить про нерішучість президента.

3 лютого у The Washington Post із посиланням на два анонімних джерела писали, що уряд України проінформував адміністрацію президента США Джо Байдена про ймовірне рішення щодо звільнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.