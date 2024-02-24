Два роки тому Росія напала на Україну, щоб відібрати у наших сусідів свободу і суверенітет. Це була друга російська агресія проти цієї демократичної країни. Війна триває вже десять років. Нагадаємо, що в лютому 2014 року Путін окупував Крим і східні регіони України, порушивши її недоторканність, яку Росія гарантувала в багатьох міжнародних документах після 1991 року. Повномасштабне вторгнення Росії два роки тому перетворило напад на Україну на найбільший військовий конфлікт на нашому континенті після Другої світової війни. Він не просто регіональний, він не відбувається десь на периферії, це глобальна боротьба між демократіями та диктатурами. Агресора підтримують інші авторитарні, навіть тоталітарні держави – Китай, Іран, Північна Корея. Що ще гірше, зусилля України принижують популісти на кшталт Дональда Трампа. Війна по той бік нашого східного кордону вирішує майбутнє Європи, а також весь політичний порядок у світі.

Питання полягає в тому, чи будуть у світі домінувати демократії, чи диктатури, які порушують права людини?

Путін і його союзники випробовують на міцність міжнародну солідарність, нашу відданість гуманістичним цінностям. У 1980-х роках кольорами солідарності у світі були білий і червоний, кольори нашої польської революції. Сьогодні європейську солідарність символізують кольори України – синій і жовтий.

Пам’ятаймо, що Путін відкрито ставить під сумнів наслідки переможних громадянських революцій 1989-1991 років: падіння залізної завіси, розпад радянської імперії, побудову нового демократичного порядку для всієї Європи. Це наше польський обов’язок – захищати спадщину революції „Солідарності”. Сьогодні, як європейці, ми потребуємо солідарності з Україною не лише в гуманітарному та політичному плані, але й у військовому.

У ці дні річниці початку війни в Україні ми глибоко відчуваємо спільність наших доль – ми вшановуємо пам’ять жертв війни, збільшуючи наш борг вдячності нашому сусідові, який бореться, щоб захистити всю демократичну Європу.

Війна ще більше зблизила наші суспільства. У ті трагічні роки з польського та українського народів постала єдина родина. Захищаючи незалежність Європи, незалежність України та Польщі, ми є демократичною спільнотою. Будьмо разом, не даймо нас роз’єднати!

Джерело.

Про автора: Базиль Керський, директор ЄЦС, Гданськ, 24 лютого 2024