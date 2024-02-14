Блокуватимуть всі пункти пропуску з Україною, залізничні станції, звідки відбувається завантаження української агропродукції з використання Польщі як транзитної держави. Блокуватимуть також порти.

У цей спосіб поляки хочуть зупинити транзит нашої продукції через свою територію. Висипання українського зерна, яке їхало до Литви, це символічна ілюстрація цієї мети.

Акція має повне сприяння уряду, всіх політичних сил і медіа.

Офіційна мета протестів припинення експорту українського зерна до Польщі та всієї агропродукції. Насправді однак, це намагання послабити нашу економіку, обороноздатність і моральних дух.

Це зміцнює Росію та її плани виснажити наші сили в протистоянні жорстокій агресії.

Українське зерно не експортується до Польщі з квітня минулого року, бо воно пливе українським зерновим коридором. Британське видання The Guardian відзначило, що завдяки відновленню морських перевезень, експорт зерна повернувся до рівня, який був до широкомасштабного вторгнення.

Ми експортуємо всю нашу сільськогосподарську продукцію, дякуючи цьому прибутки бюджету зростуть на 5-6%, натомість ВВП виросте на 10%.

Днями британський міністр закордонних справ Девід Камерон перебуватиме в Польщі, де говоритиме про потребу збільшити підтримку України.

То ж я звертаюся до нього з проханням пояснити своїм польським колегам, що блокування українського кордону й транзиту прямо б’є по України, послаблюючи наш спротив агресору. Отже, насамперед потрібно припинити польську роботу на ворога, а тоді займатися великими планами.

До такої ситуації довели польські фермери і політики, які їм сприяють.

Джерело

Про автора. Микола Княжицький, журналіст, народний депутат України

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів чи колонок.