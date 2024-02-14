Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Погляд Потрібно припинити польську роботу на ворога
OPINION

Потрібно припинити польську роботу на ворога

Микола Княжицький
14 лютого, 2024 середа
14:04
Погляд Микола Княжицький

Ситуація на нашому західному кордоні продовжує нагнітатися. Польські фермери попередили про загострення протесту 20 лютого

Блокуватимуть всі пункти пропуску з Україною, залізничні станції, звідки відбувається завантаження української агропродукції з використання Польщі як транзитної держави. Блокуватимуть також порти.

У цей спосіб поляки хочуть зупинити транзит нашої продукції через свою територію. Висипання українського зерна, яке їхало до Литви, це символічна ілюстрація цієї мети.

Акція має повне сприяння уряду, всіх політичних сил і медіа.

Офіційна мета протестів припинення експорту українського зерна до Польщі та всієї агропродукції. Насправді однак, це намагання послабити нашу економіку, обороноздатність і моральних дух.

Це зміцнює Росію та її плани виснажити наші сили в протистоянні жорстокій агресії.

Українське зерно не експортується до Польщі з квітня минулого року, бо воно пливе українським зерновим коридором. Британське видання The Guardian відзначило, що завдяки відновленню морських перевезень, експорт зерна повернувся до рівня, який був до широкомасштабного вторгнення.

Ми експортуємо всю нашу сільськогосподарську продукцію, дякуючи цьому прибутки бюджету зростуть на 5-6%, натомість ВВП виросте на 10%.

Днями британський міністр закордонних справ Девід Камерон перебуватиме в Польщі, де говоритиме про потребу збільшити підтримку України.

То ж я звертаюся до нього з проханням пояснити своїм польським колегам, що блокування українського кордону й транзиту прямо б’є по України, послаблюючи наш спротив агресору. Отже, насамперед потрібно припинити польську роботу на ворога, а тоді займатися великими планами.

До такої ситуації довели польські фермери і політики, які їм сприяють.

Джерело

Про автора. Микола Княжицький, журналіст, народний депутат України

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів чи колонок.

Теги:
Польща
зерно
експорт зерна
Велика Британiя
Блокування кордону
Читайте також:
Мобілізація студентів
13 лютого, 2024 вiвторок
Законопроєкт про мобілізацію: у Раді пропонують збільшити кількість підстав для відстрочки
Андрій Юсов
13 лютого, 2024 вiвторок
Воїни, яких РФ оголосила нібито загиблими в Іл-76, надалі вважаються військовополоненими, – Юсов
Бійці волинської ТрО знищений ними російський танк
14 лютого, 2024 середа
Окупанти під час боїв намагаються застосовувати "радянську теорію глибокого бою", - ISW
Київ
+4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.98
    Купівля 37.98
    Продаж 38.54
  • EUR
    Купівля 40.76
    Продаж 41.59
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
14 лютого
14:50
Єнс Столтенберг
Столтенберг озвучив головні теми зустрічі міністрів оборони країн НАТО у Брюсселі
14:47
Оновлено
Єнс Столтенберг
Країни НАТО збільшують оборонні бюджети на тлі заяв Трампа
14:40
лікарня, смерть
У США зафіксували перший випадок смерті від "віспи Аляски"
14:38
відключення електроенергії
"Розслаблятися рано": в Укренерго пояснили, чому українці все ще мають економити електроенергію
14:25
Олександр Сирський і Анатолій Баргилевич
Оборонний комітет ВР запросив Сирського й начальника Генштабу на зустріч: що обговорять
14:21
Південна Корея
Південна Корея цьогоріч запустить хмарні сервіси, використовуючи квантові комп'ютери
14:11
Майдан Незалежності
Погода, як у квітні: у Києві зафіксували новий температурний рекорд
14:07
OPINION
Костянтин Москалець
Колонка-валентинка
14:04
Оновлено
побиття
У Німеччині повідомили про ще один випадок нападу на українського підлітка. МЗС прокоментувало
14:02
3 окрема штурмова бригада, ЗСУ
Окупанти завдали найбільше авіаударів по Авдіївському напрямку від початку року, - командувач Тарнавський
13:56
Нікополь
Ворог обстріляв з артилерії Нікополь: важко поранений чоловік
13:54
підозра, НАБУ
НАБУ підтвердило наявність корупційної схеми в закупівлях харчів Міноборони й назвало передумови зловживань
13:50
На Харківщині вибухотехніки виявили мінне поле поблизу об'єктів критичної інфраструктури
13:45
Paramount Global
Paramount Global звільнила майже 800 співробітників. Причина
13:44
Нідерланди
Нідерланди приєдналися до коаліції з постачання Україні БПЛА
13:35
Ексклюзив
висипане з українских фур зерно, пп "Ягодин-Дорогуськ"
Санітарний контроль зерна - це привід для затримки української продукції, - заступник голови Всеукраїнської аграрної ради
13:29
Оновлено
десантний корабель "Цезар Куніков"
ЗСУ і ГУР уразили російський корабель "Цезар Куніков"
13:29
дрони 103-ї ТрО
Оборонний сектор України цьогоріч наростить обсяги у 6 разів, - Мінстратегпром
13:22
касетні снаряди, снаряд
Кабмін ухвалив постанову про контроль міжнародної військової допомоги Україні. Подробиці
13:14
На фото: Віра Брежнєва
У Киргизстані скасували концерт Віри Брежнєвої
12:55
Путін і Лавров
Лавров заявив, що РФ готова закінчити війну "дипломатично", але "з урахуванням реалій на землі"
12:52
Оновлено
В'ячеслав Володін
У держдумі запропонували зупинити членство Росії в ПА ОБСЄ
12:47
Фінляндія передала Україні 6 укомплектованих медобладнанням швидких
Фінляндія передала Україні 6 укомплектованих медобладнанням швидких
12:41
Огляд
світ, міжнародний огляд
Опозиція республіканців у США загрожує зривом пакету допомоги Україні, а голова ЄБРР каже, що західна допомога країні перевищила план Маршалла. Акценти світових ЗМІ 14 лютого
12:40
Метро
У Харкові через постійні ракетні удари почала протікати стеля однієї зі станцій метро
12:40
На фото: Віталій Козловський
Козловського помітили на прогулянці в Києві, він спростував чутки, що не на службі
12:27
На фото: Віталіна Біблів
"Моя держава поставила мене в такі умови": акторка Біблів пояснила, чому знімалась в російських проєктах після 2014-го
12:25
Ексклюзив
на фото: Майк Джонсон
Майка Джонсона можуть усунути від влади, якщо він не поставить на голосування допомогу Україні, - Центр оборонних стратегій
12:15
кібератака
Хакери з КНДР зламали особисту пошту помічника президента Південної Кореї
12:08
путін
Путін підписав закон про конфіскацію майна у засуджених за нібито фейки про армію РФ
12:05
OPINION
Олексій Голобуцький
Грузія вступила у війну на стороні Росії?
11:50
штучний інтелект
Microsoft, OpenAI, Google і Meta маркуватимуть створений ШІ контент під час виборів у країнах світу
11:35
ракета
"РФ намагається показати свої можливості": британська розвідка про гіперзвукову ракету "Циркон", якою атакували Київ 7 лютого
11:34
вимкнення електроенергії
В Україні зросло споживання електроенергії: ситуація в енергосистемі станом на 14 лютого
11:28
фейк
Голова Сумської МВА спростував фейк про наступ росіян на півночі
11:28
Ексклюзив
Карта. Авдіївка_1302
На Авдіївському напрямку росіяни мають перевагу в живій силі у 10 разів, - майор запасу НГУ Гетьман
11:22
На фото: У Харкові понівечили книгарню видавництва Vivat
У Харкові невідомі облили фарбою книгарню видавництва Vivat
11:20
Розпочав роботу Фонд розвитку потенціалу України: цільовий бюджет сягне $65 млн
11:17
Народження Венери картина Боттічеллі
В Італії екоактивісти приклеїли фото наслідків змін клімату на картину Боттічеллі
11:13
Володимир Путін
Росія намагається перекласти відповідальність за війну в Україні на США, - ЦПД
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV