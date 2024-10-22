Ми з Єлизаветою були вражені зросійщенням цього чудового польського міста, яке я пам'ятаю з початку 90-х.

На ті часи, окуповані, спотворені совком (Росією) Варшава, Лодзь, Краків, Познань тільки починали процеси вилюднення та дерадянізації.

Полякам вдалося вирватися з лап імперського монстра у мирний спосіб. Україні — ні.

Помаранчева революція і для самого Заходу стала шоком.

"Україна — це Європа!?" - радше з подивом, ніж з твердженням, перезиралися європейці.

Майдан 2013-2014-го цілковито підтвердив цю істину.

З початком повномасштабного російського вторгнення Польща першою приймала мільйони біженців, надаючи їм допомогу, житло, роботу...

Український народ безмежно вдячний Польщі й ніколи цього не забуде!

І це дуже дратує Росію, яка максимально активізувала в Польщі радикальні антиукраїнські рухи.

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Українофобія стає популярним трендом. Говорити на вулицях Польщі українською стає небезпечно. Російськомовні українці, котрі з початком війни перейшли на українську, знову повертаються в широке лоно "русского міра", який радісно приймає до своїх обіймів всіх, хто не здатен вчитися, рости над собою, аналізувати, критично мислити, словом — вилюднюватися. Всі шляхи деградації ведуть до Москви, яка знищує всіх, хто вказує на її людожерську сутність.

Кампанія з дискредитації концертного туру Ореста Лютого та Антіна Мухарського з метою збору коштів на підтримку аеробомберів підрозділу "Шалені коти" була блискавичною і прекрасно спланованою.

Одномоментний інформаційний удар по місцях проведення концертів (тисячі!!! коментарів на публічних сторінках закладів та концертних майданчиків з погрозами та обіцянками фізичної розправи над учасниками, глядачами та організаторами виступів). Десятки написаних під копірку листів від "глибоко обурених громадян", підключення "популярних блогерів" з середовища гастроіндустрії, "народних дружин", "громадянських рухів", "патріотично налаштованих активістів"...

Нам до цього не звикати. Почерк ФСБ не змінюється десятиліттями.

Від 2011 року, коли проєкт Орест Лютий в найлютіші часи антиукраїнського мороку публічно заявив про себе, ми стикалися не тільки з погрозами, провокаціями та бійками на наших концертах. Не лише з ненавистю зросійщених українців, які (о диво!) з початком повномасштабного російського вторгнення тимчасово заговорили цитатами з Ореста Лютого. Але й зі справжніми замахами на життя (спробою отруєння), стеженням приватними детективами, цькуванням у ЗМІ, сфабрикованими судовими справами, незаконним вторгненням в житло за вказівкою (прости Господи) Ківи та його братанів з ОПЗЖ, замовне пограбування, знищенням нашого Ютуб-каналу, сторінок у соцмережах.

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Українцем не тільки в Україні, але й у світі бути дуже важко й небезпечно.

І в цьому переконалися ті, хто щиро намагався нам допомогти з організацією концертного туру. Всі концерти скасовано на вимоги "польської громади"!

Так і пишіть на своїх сторінках, щоб уникнути проблем!

Але ж ми знаємо, що не у "польських громадах" справа. А в ручних ботофермах ФСБ, що вже захопили польський інформаційний простір, всіляко нав'язуючи антиукраїнський порядок денний, що фермерам, що ботофермерам, що правим радикалам.

Дорогі брати поляки, ми вас любимо й уклінно дякуємо за неоціненну підтримку України!

Ніяких звинувачень, ніякого негативу на вашу адресу від нас ви не почуєте і не побачите. Бо його нема. За роки активної боротьби з Росією ми навчилися відділяти фейки від правди.

В нашій спільній історії було всяке.

Вибачаємо і просимо вибачення (це універсальна форма нашого спільного майбутнього).

Цивілізовані люди та народи живуть майбутнім. Варвари й дикуни тягають за собою кістки, смерть та руїну.

Ворог в українців та поляків один — дикунська та варварська путінська Росія!

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Сьогодні в Польщі вона перемогла на маленькій ділянці величезного фронту.

Але еволюційний поступ не спинити.

Колись (на перший погляд) нездоланна та потужна імперія СРСР гугупнула за три дні, бо була царством брехні, злочинів, зубожіння та смерті.

Вірю, що так станеться і з сучасною Росією — правонаступницею СРСР.

І поки українці (ціною десятків тисяч жертв) тримають небо над всім цивілізованим світом, Польща ще може насолоджуватися мирним життям.

Але кількість російської мови на вулицях польських міст викликає шок.

Путін казав: "Росія там, гдє звучіт русская рєчь". І сьогодні вона пишно квітне у Вроцлаві, Варшаві, Лодзі, Познані, Гданську, закликаючи війну до вас у хату. Бо все російське — вбиває.

Зрозуміло, що чужий досвід мало кому цікавий та зрозумілий.

Але я маю попередити. Хоча радше — нагадати. Бо колись поляки прекрасно знали, що таке — Росія!

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Про автора. Антін Мухарський, український актор, телеведучий, співак та поет-пісняр

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