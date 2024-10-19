Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Погляд "Інформаційна війна" у стилі Кварталу-95
OPINION

"Інформаційна війна" у стилі Кварталу-95

Оксана Забужко
19 жовтня, 2024 субота
14:02
Погляд

Та тхір із ними, з тими "мирними планами", то все інформшум...*

Зміст

А от що мене справді не перестає лютити, то це якась безнадійна, хронічна містечкова тупість у людей, які прийшли до влади завдяки технікам шоубізнесу і начеб мали професійно на ньому знатися, — у всьому, що стосується, здавалось би, життєво насущних для них сьогодні питань інформації й пропаганди!

Альо, рєбята, там у вас хто-небудь коли-небудь ТікТоки (наприклад) гортає? Хто-небудь моніторить, як рашка працює на цьому фронті — впевнено, невпинно й послідовно? Як і коли починають зненацька наростати в мережі хвилі прегарних, високоякісних, аж залипаєш, "вумних рілізів" російського виробу: ось стильна й скромна білявочка (не силіконова, а натурально гарнюня!) йде по Арбату, її перепиняють спитати, що за музика в неї в навушниках, вона відповідає: "Дворжак, 9-та симфонія, фінал" і всміхається так, що не закохатись неможливо, кількасот коментів "What did she say?!" (і серед них, можете не сумніватись, кілька обов'язково — в дусі "ну що ви хочете, це ж Russia, в них класична музика в крові", sic!), - а ось прекрасні кадри з  "Фауста" Сокурова, причім, Боже збав, не реклама фільму 2011 р., а вкид на якийсь духопідйомний англомовний паблік про soul (ну звісно, хто ж ліпше знається на soul, як не Russians, та ще й так заворожливо знімати вміють!), - а от уже й старий гебіст Маратушко Гельман, який, qrwa, нам ще за 2004 рік не відповів, обійнявшись з облизаним позаторік андруховочелюбними галичанами Мішею Шишкіним, засновують нову російську літпремію "безкордонів" - правда, це вже грубо зрекламовано, таргетно, а куди цікавіше те, що "невидиме", - напр., коли ви гуглите (англійською!) вбиту цапами в тюрмі Вікторію Рощину, а вам "підтягує", відразу ж за нею, іншу "жертву режиму", теж літераторку, і теж женщину, ашонетак, - Marina Tsvetayeva, прошу ласкаво, з прекрасними (куди показніше підібраними од Вічиних!) фото й біографією "Нетфлікс би плакав" - певна річ, без згадки, що з Франції до СРСР ця борциця за свободноєрусскоєслово мусила втікати, бо їй, як жоні терориста-бойовика НКВД, світило 20 років французької тюрми за співучасть у вбивстві Рейса, зате увагу перетягує на себе з закатованої укр. журналістки — буквально у змиг ока (отут я вже мало не блюванула — якась екзистенційна нудота наринула)!

І все це, любі друзі, - 1, 2, 3, 4 - в межах якихось 20 хвилин!

Читайте також: Як розуміти Вампірляндію

Буча? Яка Буча, який Ізюм, які крадені унітази й розбомблені музеї, які масові поховання, — ніхто того вже не пам'ятає, цілий рік усі, хто пам'ятав, постили вже тільки Сектор Гази, — а тим часом міріади ось таких непомітних золотих порошинок з потьомкінського села "Великої Російської Культури" летіли космічним пилом у кожну інформшпаринку, "виправляючи" захитаний, було, образ Beauty of Old Russia назад до звичного-довоєнного, так що сьогодні вже й дико заводити розмову про якийсь там кенселинг — кого ви зібрались кенселити, цю чудесну московиточку, що слухає Дворжака?! Чи, може, свою власну Оксану Линів, чиє творче серце рветься явити людству нову інтерпретацію повік-безсмертного (як вона вам-тупакам доводить!) "Євгенія Онєгіна"? Да ви просто звєрі якісь, гаспада, — фашисти й рагулі, намертво позбавлені почуття прекрасного...

І от, вопріс: а чим весь цей час займалась пропаганда українська? На що йшли виділені на неї наші з вами бюджетні кошти?

Перепрошую, а всі оті десятки наших (!) каналів, на яких сидять українські журналісти й на чістихрускіхщах переказують (кому?) виступи рашистських скабєєвих-соловйових-ім'я-ж-їм-леґіон з видатними за тупістю "власними коментарями" в дусі "друзья, ви только послушайтє, как он обос...лся в прямом ефірє!" - це, *запікано*, що, і є "інформаційна війна" в розумінні 95-го кварталу?!

Курча, то чим же ви 20 років на Москві займались, якщо навіть того від них не навчились, у чому вони дійсно "впєрєді планєти всєй", - і всі ваші осяги в справі промоції України (а значить, і себе-коханих, це ж у ваших-таки кровних інтересах!) за 3 роки великої війни — то пес Патрон і портрет Олени Зеленської від Енн Лейбовіц?!

А ви кажете - "мирний план"...

А вони, схоже, взагалі нічого планувати не вміють — просто "лягають на хвилю", як серфінгісти.

(Залишається покластись виключно на Бога — принаймні Він уже не раз за останні 10 років демонстрував, що якийсь "свій план", в межах людської логіки не передбачуваний і незбагненний, у Нього на нас точно є, і що пропасти Він Україні не дасть і своєю опікою не обійде...  Інших хороших новин я для вас наразі не маю.

* Публікується зі збереженням стилю авторки

Джерело

Про авторку. Оксана Забужко, письменниця

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Читайте також:
Грошове дерево або красула
Автор Крістіна Слончак
17 жовтня, 2024 четвер
Найефективніше підживлення для грошового дерева: рослина здивує цвітінням
Автор Петро Шуклінов
18 жовтня, 2024 п'ятниця
Ядерна зброя: скажіть мені, що не так?
планета земля
Автор Ксенія Золотова
18 жовтня, 2024 п'ятниця
Уперше в історії: людство порушило колообіг води на планеті
  • USD 41.04
    Купівля 41.04
    Продаж 41.51
  • EUR
    Купівля 44.58
    Продаж 45.26
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, субота
19 жовтня
14:44
У Києві презентують документальний фільм "Перемоги 118" про наслідки російського ракетного удару по Дніпру
14:41
ЗСУ
Базова підготовка новачків у ЗСУ: де вже перейшли на 45 днів замість 30
14:30
Росіяни знищили міст в Олешках, побоюючись імовірного наступу Сил оборони на Херсонському напрямку, - Атеш
14:09
США пропонують винагороду у $10 млн за інформацію про російський військовий блог "Рибарь"
14:04
Оновлено
Херсон
Росіяни обстріляли комунальне підприємство у Херсоні: щонайменше 6 постраждалих
13:46
Оновлено
Голова МЗС Франції Барро: Париж підтримує план перемоги України в усіх сферах
13:45
Ексклюзив
Володимир Путін
Для Путіна успіх полягає у руйнуванні України, що також означатиме руйнування для всього світу, - британський нейрохірург та письменник Генрі Марш
13:35
Для реалістичних тренувань: до використання в ЗСУ допустили імітаційний комплект бійця Kit 2.0
13:25
Вибух
В Уманському районі Черкащини через масовану атаку РФ загинула жінка
13:22
Протести в Грузії
"Грузія обирає Євросоюз": у Грузії анонсували масштабну акцію на підтримку євроінтеграції
13:16
Оновлено
Росіяни скинули КАБи на середмістя Шостки: є загиблий, 8 поранених
13:08
ппо
Уночі та вранці сили ППО збили 42 ворожих БПЛА та 4 ракети
13:00
OPINION
Як держава може подарувати 20-30 млрд грн міжнародним тютюновим корпораціям під час війни
12:59
Голки у м'ясі для ЗСУ: Держоператор тилу пообіцяв розслідування
12:58
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Після удару БПЛА на півночі Санкт-Петербургу зникла електроенергія, - росЗМІ
12:52
безпілотник, дрон
"Хезболла" атакувала дроном резиденцію Нетаньягу на узбережжі Середземного моря
12:30
Ольга Стефанішина
Україна буде запрошена в НАТО в кордонах 1991 року і це не обговорюється, - Стефанішина
12:14
У Луганську підірвали авто із російським майором розвідки Пєрвухою, - ГУР
12:12
Оновлено
нічна атака "шахедів"
Наслідки атаки дронами та ракетами у ніч на 19 жовтня: поранена у Києві, постраждалі в областях, Чернігівщина та Сумщина без світла
12:00
OPINION
Ключі від реалізації плану Перемоги — на Банковій
11:52
Ексклюзив
корвет типу Ada "Гетьман Іван Мазепа"
"Україні потрібен потужний флот, процес розпочався": ВМС ЗСУ про вихід у море корвету "Гетьман Іван Мазепа" на ходові випробування
11:29
Румунія, прапор Румунії
Румунія вночі піднімала авіацію через невстановлену повітряну ціль
11:27
Премія Responsibility Award 2024
Премія Responsibility Award 2024 оголосила про початок прийому заявок
10:44
південнокорейський дрон
У КНДР заявили про виявлення південнокорейського дрона біля Пхеньяну та пригрозили оголошенням війни
10:08
Ексклюзив
опалення-діти-школа
У Покровську і Святогірську не буде централізованого опалення, - головред "Суспільне. Донбас" Крамченков
10:05
OPINION
Членство України в НАТО не гарантує завершення війни
10:02
У Брянській області РФ дрони атакували завод "Кремній Ел", - росЗМІ
09:29
кібератака
У Молдові заявили про кібератаку на парламент
09:02
OPINION
Насправді ніякого жаху нема. Все стабільно погано
09:00
Огляд
Приватне життя Адама, дзеркало Соломії Крушельницької, чуття замість думок - 5 книг про те, як було насправді
08:53
Херсонська область
На Херсонщині через російські атаки поранено дев’ятьох людей
08:46
Правоохоронці за 10 днів викрили 15 схем ухилення від призову
08:21
Донецька область, стела
На Донеччині за добу через ворожі обстріли загинули дві людини
08:20
Оновлено
зсу артилерія
Минулої доби на фронті зафіксували 202 боєзіткнення, - Генштаб
08:14
Укрзалізниця запустила продаж квитків на дитячу залізницю в Києві через чат-боти
08:00
OPINION
Трамп сприймає Зеленського з очевидною алергією
07:53
втрати окупантів
Сили оборони за добу ліквідували 1380 окупантів, 8 танків і 19 бронемашин
07:44
обстріл, ППО
У Росії заявили про збиття 16 дронів над трьома областями
07:40
Огляд
Вибори у Молдові
Операція впливу Росії в Молдові: які основні наративи проти референдуму про вступ до ЄС
07:30
армія КНДР
"Використання військ КНДР проти України має стати червоною лінією для США і НАТО": конгресмен Тернер звернувся до Байдена
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV