Поява російських "шахедів" у Польщі була лише питанням часу
Сьогодні їх перетнуло кордон менше десяти. Але якщо реакції не буде, або вона виявиться занадто слабкою для Кремля — що тоді зупинить Путіна від повторення?
Російське вторгнення в Польщу, Фінляндію чи країни Балтії не буде схожим на війну в Україні. Бо генерали завжди готуються до минулих війн. Тому Москва не копіюватиме сценарії, до яких Захід готовий. Росія щодня запускає понад сотню "шахедів" і нарощує їхнє виробництво. Чи хтось справді вірить, що Кремль обмежиться лише Україною? Нові бази в Карелії, Калінінграді та Білорусі — це теж "проти України"?
Можна нескінченно прикриватися "історичною пам’яттю", блокувати українські кордони чи розпалювати антиукраїнські настрої. Але вторгнення Росії в Польщу можна зупинити або сьогодні під Краматорськом, або завтра — вже під Варшавою. Якщо ще вдасться.
Сьогоднішні "шахеди" в небі Польщі — це нагадування: Росія може прийти сюди набагато швидше, ніж думають ті, хто бачить загрозу у підтримці українських дітей з малозабезпечених сімей.
Про автора. Микола Княжицький, журналіст, народний депутат України
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів чи колонок.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 40.91 Купівля 40.91Продаж 41.42
- EUR Купівля 48.02Продаж 48.73
- Актуальне
- Важливе