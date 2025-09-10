Російське вторгнення в Польщу, Фінляндію чи країни Балтії не буде схожим на війну в Україні. Бо генерали завжди готуються до минулих війн. Тому Москва не копіюватиме сценарії, до яких Захід готовий. Росія щодня запускає понад сотню "шахедів" і нарощує їхнє виробництво. Чи хтось справді вірить, що Кремль обмежиться лише Україною? Нові бази в Карелії, Калінінграді та Білорусі — це теж "проти України"?

Можна нескінченно прикриватися "історичною пам’яттю", блокувати українські кордони чи розпалювати антиукраїнські настрої. Але вторгнення Росії в Польщу можна зупинити або сьогодні під Краматорськом, або завтра — вже під Варшавою. Якщо ще вдасться.

Сьогоднішні "шахеди" в небі Польщі — це нагадування: Росія може прийти сюди набагато швидше, ніж думають ті, хто бачить загрозу у підтримці українських дітей з малозабезпечених сімей.

Про автора. Микола Княжицький, журналіст, народний депутат України

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів чи колонок.