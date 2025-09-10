Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Погляд Поява російських "шахедів" у Польщі була лише питанням часу
OPINION

Поява російських "шахедів" у Польщі була лише питанням часу

Микола Княжицький
10 вересня, 2025 середа
05:21
Погляд

Сьогодні їх перетнуло кордон менше десяти. Але якщо реакції не буде, або вона виявиться занадто слабкою для Кремля — що тоді зупинить Путіна від повторення?

Зміст

Російське вторгнення в Польщу, Фінляндію чи країни Балтії не буде схожим на війну в Україні. Бо генерали завжди готуються до минулих війн. Тому Москва не копіюватиме сценарії, до яких Захід готовий. Росія щодня запускає понад сотню "шахедів" і нарощує їхнє виробництво. Чи хтось справді вірить, що Кремль обмежиться лише Україною? Нові бази в Карелії, Калінінграді та Білорусі — це теж "проти України"?

Можна нескінченно прикриватися "історичною пам’яттю", блокувати українські кордони чи розпалювати антиукраїнські настрої. Але вторгнення Росії в Польщу можна зупинити або сьогодні під Краматорськом, або завтра — вже під Варшавою. Якщо ще вдасться.

Сьогоднішні "шахеди" в небі Польщі — це нагадування: Росія може прийти сюди набагато швидше, ніж думають ті, хто бачить загрозу у підтримці українських дітей з малозабезпечених сімей.

Джерело

Про автора. Микола Княжицький, журналіст, народний депутат України

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів чи колонок.

Теги:
Новини
Росія
Польща
Микола Княжицький
Війна з Росією
безпілотник
НАТО
Читайте також:
Автор Юрій Мартинович
7 вересня, 2025 неділя
Його роботи продають за сотні тисяч доларів: 150 років тому народився київський художник Олександр Мурашко
збірна Італії, Італія, футбол, ЧС-2026
8 вересня, 2025 понедiлок
ЧС-2026: Італія та Ізраїль забили 9 голів, результати інших матчів 8 вересня
Україна Польща
Автор
8 вересня, 2025 понедiлок
Росіяни зрозуміли, якою мовою говорити з поляками про війну в Україні
Київ
+16.7°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 40.91
    Купівля 40.91
    Продаж 41.42
  • EUR
    Купівля 48.02
    Продаж 48.73
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, середа
10 вересня
05:52
Оновлено
БПЛА
Росія атакує Україну дронами та ракетами: у Києві та Львові працювала ППО
05:40
Оновлено
Авіація та ППО Польщі у стані найвищої готовності через російську атаку на Україну: дрони порушували повітряний простір поляків
01:08
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус
Програма "глибоких ударів" і посилення закупівель дронів: Британія і Німеччина оголосили нові ініціативи допомоги Україні на засіданні "Рамштайн"
2025, вiвторок
9 вересня
23:57
Оновлено
збірна України з футболу
ЧС-2026: результати відбіркових матчів 9 вересня
23:31
Оновлено
Від початку доби на фронті відбулося 152 боєзіткнення, найбільше — на Покровському напрямку
22:51
Переклад розмов в реальному часі, виявлення гіпертонії, iPhone Air: які новинки представила Apple
22:33
Ексклюзив
Володимир Путін, Сі Цзіньпін та Кім Чен Ин (зліва - направо)
Путін отримав люфт у 5-6 місяців і вважає, що ЗСУ не зможуть втримати лінію фронту, - політолог Денисенко
20:56
Оновлено
Збірна України
Україна втратила перемогу над Азербайджаном у відборі на ЧС-2026
20:53
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
На Покровському напрямку в армії РФ діють "групи вилову" дезертирів: "Атеш" розповів деталі
20:41
Ексклюзив
Трамп на даху
Врешті-решт адміністрації Трампа доведеться змінити свою позицію щодо Росії, - Княжицький
20:24
Хрещатик
У Київ 10 вересня прибудуть іноземні делегації, у центрі перекриють дорожній рух
20:22
Валерій Залужний
Аплодуватимуть не лише у Королівському оперному театрі, а й у Кремлі, - Залужний про виступ росіянки Нетребко у Лондоні
20:00
OPINION
Що робити з "льотчиками на мотоциклах"
19:59
Польща
Польща арештувала білоруського шпигуна й вислала дипломата за "підтримку агресивних дій" Мінська
19:37
повістка
В Україні запровадили чіткий механізм, який дозволяє робити масові розсилки повісток через пошту, - Федієнко
19:31
Ексклюзив
обстріл, ППО
Система надзвичайно ефективна: Defense Express про антидронові комплекси Skyranger та Skynex від Rheinmetall
19:30
Метт Вітакер
Україна готова заморозити лінію фронту в разі отримання гарантій безпеки, - посол США при НАТО Вітакер
18:39
окупанти, оркі, російські солдати
В Україні на 15 років засудили 8 зрадників, які воювали проти ЗСУ на Донеччині
18:30
Оновлено
Росіяни вдарили авіабомбою по селищу Ярова на Донеччині під час видачі пенсій: більше 20 людей загинули
18:20
Огляд
БПЛА, шахед, дрон
Російські дрони над Польщею, Румунією, країнами Балтії: чому НАТО боїться 5-ї статті. Пояснюємо
18:04
Оновлено
на фото Денис Шмигаль
Засідання "Рамштайн" у Лондоні: Україна, Велика Британія і Німеччина скоординували порядок денний
18:02
OPINION
Після війни в Україні буде не мир, а не-війна
17:59
Ексклюзив
Національний кешбек
Кешбек не спрацьовує на підняття попиту товарів українського виробництва, - Южаніна
17:57
Кароль Навроцький
"Ми не довіряємо Путіну": Навроцький заявив, що РФ може вторгнутися в інші країни
17:54
фейк
ЦПД спростував російський фейк про "нелюдську підготовку мобілізованих" на Чернігівщині
17:49
Кордон Литви
У Литві поблизу кордону з Білоруссю знайшли тіло людини
17:40
Ексклюзив
Яніс Терещенко
"Я не герой": історія Яніса Терещенка, українського військового, який врятував людину у Венеції
17:37
Ексклюзив
З Хмельницького військовим передали 120 FPV-дронів власної збірки
Експерт Храпчинський запропонував, як подолати проблему бракованих FPV-дронів
17:35
OPINION
Росії дуже хочеться відкрити другий фронт у Європі
17:26
У Києві таксист збив на пішохідному переході 89-річну жінку у її день народження
17:25
Оновлено
вибухи у Досі
Ізраїль атакував чиновників ХАМАС, які перебували у Катарі
17:12
Оновлено
судове засідання щодо обрання запобіжного заходу для Владислави Молчанової
Обрання запобіжного заходу для співзасновниці Stolitsa Group Молчанової: суд зробив перерву до завтра
17:10
Дональд Трамп
"Найприбутковіший рік": статки Трампа у 2025 зросли до $7,3 млрд
17:01
Ексклюзив
У кількох регіонах Росії проблеми з наявністю пального на АЗС: які причини та чи мовиться про кризу
16:43
Огляд
протести в Непалі
Революція через ТікТок та Інстаграм: криваві заворушення в Непалі та що стало їх причиною. Пояснюємо
16:38
Борис Джонсон та Турель "Шабля"
Борис Джонсон закликав дозволити Україні бити по військових базах у РФ
16:09
Президентка Молдови Мая Санду
Молдова не переживе погрози Путіна, якщо не вступить у ЄС, - Санду
16:02
OPINION
Неспокійний Кавказ
15:53
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
15:35
Дональд Туск
Польща закриє кордони з Білоруссю через початок військових навчань "Захід-2025", - Туск
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV