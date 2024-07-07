Вона не змиє Європу, але буде відчутною ще довго. Адже праві пропонують прості й зрозумілі, хоча, звісно, більш ніж контроверсійні відповіді.

Їхня перевага в тому, що інші й таких не пропонують, дефіцит лідерства в Європі зашкалює.

Праві будуть впливати на всі рішення щодо нас, щодо нашої безпеки, постачань зброї, виділення грошей і вступу до ЄС. Нам потрібно навчитися з ними говорити. Звісно. не з тими, хто фінансується з Москви, але із всіма іншими.

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Після війни в нас буде чималий простір для тих, хто буде чи вважатиме себе правим. Важливо, щоб вони знайшли спільну мову з іншими європейськими правими.

Але так само важливо, щоб нас не бачили як "праву" країну, адже традиційні європейські партії вбачатимуть в цьому загрозу для себе і можуть гальмувати процес вступу до ЄС.

Все це, можливо, здається чимось зовсім абстрактним зараз, але праві — це нова нормальність європейської політики й нам прийдеться мати з нею справу.

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Про автора. Павло Клімкін, дипломат, ексміністр закордонних справ України

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