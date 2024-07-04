У першому турі парламентських виборів у Франції найбільший врожай голосів зібрав "місцевий Трамп"

Марін Ле Пен називала окупований Крим легітимною частиною Росії, а перемога України над РФ "розв'яже III світову". У 2014 році політикиня отримала фінансування з Росії в обсязі €9 млн, зараз вона активно виступає проти ЛГБТ, за вихід Франції з НАТО та ЄС, а також проти членства України у цих об’єднаннях.

Як і Дональд Трамп, Ле Пен хоче посадити за один стіл перемовин Росію та Україну і виступає проти постачання зброї Києву, щоб "уникнути ескалації". Обидвоє — націоналісти, антиглобалісти, прихильники протекціонізму та прибічники антиліберальних і ксенофобських поглядів, що абсолютно суперечить сучасній політиці ЄС.

"Підйом Ле Пен у Франції – великий подарунок Путіну", - Bloomberg.

Ця перемога небезпечна не тільки для Франції, а й для ЄС в цілому, тому Макрон закликав усі партії, що проходять до парламенту, об'єднатися проти Ле Пен.

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Тим часом від Макрона жахаються навіть "свої". Рейтинг президента так сильно впав, що деякі його кандидати в округах намагаються не розміщувати фото з лідером. В наелектризованій виборами країні Макрона вважають тягарем, пише Bloomberg, і пов’язують всі проблеми Франції саме з ним.

Зараз у президента є один спосіб зберегти хоч якусь стабільність в державі — це сформувати коаліцію з лівими, які обігнали його партію, і набрали 29%. До цього блоку партій "Новий народний фронт" входять соціалісти, комуністи, екологи тощо, і деякі з них вже обрали свою стратегію — робити все, щоб не дозволити ультраправим перемогти.

Ліві також у паніці: "У нас є 7 днів, щоб врятувати Францію від катастрофи. Те, що ми зробимо, те, що ми скажемо найближчими днями та годинами, визначить наше місце в історії країни".

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Утім, у Франції є оптимісти, які вважають: ультраліві матимуть значно тверезіший погляд у парламенті, і Ле Пен там не сильно домінуватиме. Наприклад, кандидат на посаду прем’єра від "Національного об’єднання" Жордан Барделла пообіцяв, що не дозволить Росії "поглинути Україну", і назвав політику РФ "багатовимірною загрозою і для Франції, і для Європи". Він повідомив, "не має наміру ставити під сумнів зобов'язання, які сьогодні бере на себе Франція щодо України", і виступає за те, щоб підтримка України тривала.

У кожному разі, Ле Пен ще не перемогла, але президентська партія вже напевно програла. Політика макронівського Єлисейського палацу навряд чи зміниться, але надійного соратника в особі парламенту він точно втрачає.

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Про автора. Орест Сохар, журналіст, шеф-редактор Obozrevatel

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