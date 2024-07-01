Франція: дочекаймось результатів повторного голосування
Зовсім не ставлячи під сумнів успішну участь Національного обʼєднання (тобто, яскравих правих Марін Ле Пен) до Національних зборів Франції, разом з тим наголошу, що не варто оперувати відсотками голосів виборців
Чому?
Бо у Франції існує мажоритарна система абсолютної більшості в одномандатних виборчих округах.
А це означає, що остаточний розклад сил у нижній палаті французького парламенту буде відомим лише після умовного другого туру голосування.
Ні для кого не секрет, що мажоритарка на парламентському рівні неодноразово давала викривлення загальнонаціонального результату політичних партій.
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Для прикладу, британські торі можуть розповісти, як набрали найбільшу кількість голосів виборців у 1974 році, однак отримавши лише 297 мандатів, поступилися лейбористам (301 мандат).
Тому дочекаймось результатів повторного голосування у Франції.
Про автора. Андрій Магера, юрист, колишній заступник голови ЦВК
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