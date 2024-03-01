Путінці Придністров’я вирішили полякати світ новою війною. Мовляв, не повернете нам "пільговий" режим, коли "економіка" сепаратистського регіону майже повністю працювала "в чорну", ми вам тут почнемо нову війну. Після початку масштабної війни в Україні Молдова почала змушувати місцевих "бізнесменів" платити ті самі податки, що і решта країни, і, звісно, їм це не сподобалося.

У ескалації конфлікту безумовно зацікавлений і Кремль, який напередодні так званих "виборів" хоче втюхати росіянам чергову байку про "собіратєля рускіх земель Путіна". Однак, це лише до виборів.

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Бо ніхто не зможе пояснити як саме зараз Путін може "захищати" надійно віддалений від Росії сепаратистський регіон. А відсутність дій Росії у відповідь на "звернення депутатів" – лише підкреслить її слабкість.

Замість шантажу придністровські "депутати" ще раз нагадають світові, що там де пахне Росією, — будь-коли може спалахнути нова війна. І тому будь-який проросійський анклав має бути ліквідований. І чим швидше, тим краще.

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Про автора. Сергій Таран, політолог

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