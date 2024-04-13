Мовчазна згода зі злочинною війною та участь у злочинній війні роблять громадян РФ відповідальними за подальшу деградацію і ліквідацію останніх шансів сучасної РФ зберегтися в теперішніх кордонах, кордонах до 2014 року, законних кордонах, ще без захоплення українських територій, включаючи Крим.

Адже саме РФ акумулює сьогодні образ найбільшого зла, і навіть літературу, культуру і музику поставила на служіння цьому злу, занапастивши у тому числі давно померлих класиків Пушкіна з Чайковським своїм рашизмом — новоявленим фашизмом. І в істеричному бажанні знищити Україну, і весь цивілізаційний світ разом з нею, остання континентальна імперія знищить саму себе. І це стане завершенням цілої епохи.

Адже з більшовицьким переворотом 1917-го царська Російська імперія просто перетворилась на червону. А в 1991-му червона комуністична імперія зробила правонаступницею єльцинську РФ.

Як і після 1917-го, так і після 1991 року ця остання континентальна імперія, мімікруючи, утримувала сотні поневолених народів, з якими спочатку домовлялась, а потім просто знищувала і їхню незалежність, і ідентичність.

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А щодо тих територій, яким вдалося звільнитись від рабства Російської імперії, то стосовно них Кремль завжди проживав фантомні болі. І періодично робив спроби повернути їх у своє управління. Звідси й напад на Фінляндію, і розділ Польщі перед Другою світовою, і захоплення Придністров'я, і напад на Грузію, і анексія Криму, і повномасштабне вторгнення в Україну.

Зробивши кроки на зближення з Заходом і певний час граючи в порядність і "пристойність", путінський режим знову розвернув штурвал в імперсько-радянську ментальність, пробудивши глибинну імперську зверхність. Та зробив собі цугцванг. А 24.02.2022 запустив на айсберг свій недоімперський "Титанік".

Світло завжди перемагає темряву. А демократія, об'єднання навколо цінностей, воля і креатив вільних людей сильніше за автократію, деспотію, насильство й тиранію. Так було, є і буде завжди. Питання тільки часу.

Затемнення пережили. Настає час нового світанку, час нової історії — історії без континентальних імперій. Остання також має врешті-решт канути в Лету. Болото поглинуло все. Іншого варіанту існування Росії як імперії більше немає.

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Про автора. Олексій Біловол, політичний експерт

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