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OPINION

Про дивне ставлення українців до порнографії

Олексій Панич
2 червня, 2024 неділя
18:08
Погляд Олексій Панич

Все ж таки в деяких питаннях українська громада виглядає винятково шизофренічною. Як-от у питанні декриміналізації порнографії (звісно, крім дитячої)

Зміст

По-перше, якщо обирати між свободою і "традиційними цінностями", з великим відривом перемагає свобода (82,3%).

По-друге, якщо обирати між декриміналізацією і кримінальною забороною виготовлення порнографії (крім дитячої), з невеликим відривом перемагає... заборона (44,2%), а не декриміналізація (39,8%).

І при цьому суть такої заборони більшість вбачає виключно чи радше в корупції (54%), а не захисті суспільної моралі (32,7%).

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Чудовий портрет українського суспільства! Одним реченням: "Ми за свободу, але виготовлення порнографії треба і далі криміналізувати, хоча мета такої криміналізації — не захист суспільної моралі, а банальна корупція". За аналогією з анекдотом про довгоносика ("хай він подавиться!"), в сухому залишку маємо принцип "хай мєнти годуються".

Джерело

Про автора. Олексій Панич, філософ, член Українського центру Міжнародного ПЕН-клубу, блогер.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Суспільство
Кримінал
Україна
корупція в Україні
порно
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