Цілком згодний, що веселку на Арці треба відновити й залишити. Я ще тоді ж, 2017 року, публічно пропонував саме так і вчинити.

Одного не розумію: чому як веселка, так одразу ЛГБТ??

"Я веселку Свою дав у хмарі, і стане вона за знака заповіту між Мною та між землею" (Буття 9:13) - це що, про ЛГБТ?

"Як веселку відшукать / У ясну годину?" (вірш Наталі Карпенко) - це також про ЛГБТ?

Читайте також: Голова УІНП пояснив, за яких умов можна не демонтувати колишню Арку дружби народів

Якщо кожну веселку асоціювати з ЛГБТ, так і до маразму дійти недовго.

Припускаю, що активісти "Правого сектора", які 2017 року не дали дофарбувати оцю веселку, Біблію не читали й жодних асоціацій з веселкою, крім ЛГБТ, у своїй голові не мають. Але це лише проблема їхнього неуцтва, якому негідно було б потурати.

"Для тих, хто не пойняв", можна було б оцю цитату з Книги Буття 9:13 вилити в металі й розташувати біля підніжжя оновленої Арки. А в кого з'являться інші асоціації — це його особиста справа. В кого що в голові, той з тим і асоціює.

Джерело

Про автора. Олексій Панич, філософ, член Українського центру Міжнародного ПЕН-клубу, блогер.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.