Арка і веселка
Антон Дробович висловив думку, що "Арку дружби народів" можна і не демонтувати, якщо "зробити, як у 2017-му році, з неї веселку як символ ЛГБТ або просто символ веселки над водою"
Цілком згодний, що веселку на Арці треба відновити й залишити. Я ще тоді ж, 2017 року, публічно пропонував саме так і вчинити.
Одного не розумію: чому як веселка, так одразу ЛГБТ??
"Я веселку Свою дав у хмарі, і стане вона за знака заповіту між Мною та між землею" (Буття 9:13) - це що, про ЛГБТ?
"Як веселку відшукать / У ясну годину?" (вірш Наталі Карпенко) - це також про ЛГБТ?
Читайте також: Голова УІНП пояснив, за яких умов можна не демонтувати колишню Арку дружби народів
Якщо кожну веселку асоціювати з ЛГБТ, так і до маразму дійти недовго.
Припускаю, що активісти "Правого сектора", які 2017 року не дали дофарбувати оцю веселку, Біблію не читали й жодних асоціацій з веселкою, крім ЛГБТ, у своїй голові не мають. Але це лише проблема їхнього неуцтва, якому негідно було б потурати.
"Для тих, хто не пойняв", можна було б оцю цитату з Книги Буття 9:13 вилити в металі й розташувати біля підніжжя оновленої Арки. А в кого з'являться інші асоціації — це його особиста справа. В кого що в голові, той з тим і асоціює.
Про автора. Олексій Панич, філософ, член Українського центру Міжнародного ПЕН-клубу, блогер.
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.66 Купівля 39.66Продаж 40.13
- EUR Купівля 42.94Продаж 43.67
- Актуальне
- Важливе