Про хибне "прозріння" Безуглої
Мар'яна Безугла, висвітлюючи тему 5-річчя голосування за Зе!, сьогодні заявила, що якби переміг Петро Порошенко, то війни, скоріше за все — не було б*
Не погоджуюсь з Мар'яною і в цьому.
По-перше, війна вже тоді точилася п'ять років.
По-друге, імперія зла може розвиватися лише у динаміці. Імперії потрібно весь час знаходити та поборювати "ворогів": внутрішніх та зовнішніх.
Зовнішніх — виглядає ефектніше. Переможеньки підвищують самовпевненість убогих, яким більше нічим похвалитися.
На Росії 30 млн людей ще ходять у дощаті туалети надворі.
І у понад 3 тисячах російських шкіл туалети досі на вулиці.
Але це фігня, порівняно з тим, що можна надавати тумаків сусідам і віджати у них щось.
Чи й взагалі — заявити їх частиною себе. А що?
Тому велике вторгнення було все одно невідворотним.
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Але! Ми б не скорочували оборонних програм. Було б менше доріг, а більше "Стугон".
Але дипломатія працювала б не у кедах, а як має бути. І була б успішнішою.
Але тероборона в Сумах і Херсоні мала б вдосталь автоматів, щоб озброїти десятки тисяч чоловіків. І гранатометів би вистачило сумчанам на 3 кантеміровських дивізії.
І Чонгар був би не розмінований, а замінований наглухо, як три "лінії суравікіна"
І в Маріку не готувалися б до шашликів, а вивозили жінок з дітьми.
І на аеродромах під Києвом чекали б супостата такі засади, що "мама нє гарюй".
І сасєдушки зі старту отримали б такого прочухана, що і внукам би розказували, що "дєди наваєвалісь".
Я 5 років тому проголосував за Порошенка. Причому він не був моїм кумиром.
У мене кумир у житті був один — моя мама.
Але я чітко та усвідомлено голосував за "Армія. Мова. Віра.". Бо це основні обереги нації.А мої земляки над моїм вибором посміялися. Бо: "А то шо — Путін нападе?"
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І головне: усі, хто тоді весело йшов з дільниць — не усвідомлюють, що саме цим голосуванням вони прискорили війну.
Зробили її дійсно незворотною.
І такою жахливою. Коли ми ледь відбилися.
Розмова: "Ось ти проголосував за Зе і прискорив війну" - не заходить.
Бо: "А я тут прі чьом?"
Цей висновок, мабуть, зроблять уже наші діти.
А поки що стверджую: попри усі дії Офісу президента і зеленої влади — ЗСУ і народ України — все одно переможуть.
Бо з нами Правда і Бог!
Надалі голосуйте, завжди подумавши.
Про автора. Віктор Бобиренко, політолог
* Публікується зі збереженням стилю автора
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