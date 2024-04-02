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OPINION

Про хибне "прозріння" Безуглої

Віктор Бобиренко
2 квітня, 2024 вiвторок
18:02
Погляд Віктор Бобиренко

Мар'яна Безугла, висвітлюючи тему 5-річчя голосування за Зе!, сьогодні заявила, що якби переміг Петро Порошенко, то війни, скоріше за все — не було б*

Не погоджуюсь з Мар'яною і в цьому.

По-перше, війна вже тоді точилася п'ять років.

По-друге, імперія зла може розвиватися лише у динаміці. Імперії потрібно весь час знаходити та поборювати "ворогів": внутрішніх та зовнішніх.

Зовнішніх — виглядає ефектніше. Переможеньки підвищують самовпевненість убогих, яким більше нічим похвалитися.

На Росії 30 млн людей ще ходять у дощаті туалети надворі.

І у понад 3 тисячах російських шкіл туалети досі на вулиці.

Але це фігня, порівняно з тим, що можна надавати тумаків сусідам і віджати у них щось.

Чи й взагалі — заявити їх частиною себе. А що?

Тому велике вторгнення було все одно невідворотним.

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Але! Ми б не скорочували оборонних програм. Було б менше доріг, а більше "Стугон".

Але дипломатія працювала б не у кедах, а як має бути. І була б успішнішою.

Але тероборона в Сумах і Херсоні мала б вдосталь автоматів, щоб озброїти десятки тисяч чоловіків. І гранатометів би вистачило сумчанам на 3 кантеміровських дивізії.

І Чонгар був би не розмінований, а замінований наглухо, як три "лінії суравікіна"

І в Маріку не готувалися б до шашликів, а вивозили жінок з дітьми.

І на аеродромах під Києвом чекали б супостата такі засади, що "мама нє гарюй".

І сасєдушки зі старту отримали б такого прочухана, що і внукам би розказували, що "дєди наваєвалісь".

Я 5 років тому проголосував за Порошенка. Причому він не був моїм кумиром.

У мене кумир у житті був один — моя мама.

Але я чітко та усвідомлено голосував за "Армія. Мова. Віра.". Бо це основні обереги нації.А мої земляки над моїм вибором посміялися. Бо: "А то шо — Путін нападе?"

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І головне: усі, хто тоді весело йшов з дільниць — не усвідомлюють, що саме цим голосуванням вони прискорили війну.

Зробили її дійсно незворотною.

І такою жахливою. Коли ми ледь відбилися.

Розмова: "Ось ти проголосував за Зе і прискорив війну" - не заходить.

Бо: "А я тут прі чьом?"

Цей висновок, мабуть, зроблять уже наші діти.

А поки що стверджую: попри усі дії Офісу президента і зеленої влади — ЗСУ і народ України — все одно переможуть.

Бо з нами Правда і Бог!

Надалі голосуйте, завжди подумавши.

Джерело

Про автора. Віктор Бобиренко, політолог

* Публікується зі збереженням стилю автора

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Україна
політика
вибори президента
Петро Порошенко
Володимир Зеленський
Війна з Росією
Перемога України
Мар'яна Безугла
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