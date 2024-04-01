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OPINION

Пʼять років керівництва невігласів

Олексій Петров
1 квітня, 2024 понедiлок
14:05
Погляд Олексій Петров

Ну що, ось і майже промайнули пʼять років керування повних невігласів. Керування не велосипедом, а… країною

Коли пʼять років тому, люди криком кричали: "Що ж ви, йолопи, робите? Як можна віддавати країну тому, хто в питанні керування нею "дуб дерево"? Він актор? Добре! Комік! Нехай! Ну ви ж коли йдете до стоматолога, то вам потрібний фахівець який вміє ремонтувати хліборізку, а не просто людина в білому халаті"… Але тоді мало хто чув. Та який там чув? Мало хто взагалі щось хотів чути.

Пройшло пʼять років. Передвиборча програма Зеленського, про Україну його мрії:

"…Де стріляють лише салюти на весіллях та днях народження. Де немає оголошень "Робота в Польщі". А в Польщі є оголошення "Робота в Україні". Де в молодої сім’ї є один клопіт — обрати квартиру в місті чи заміський будинок. Де лікарі та вчителі отримують реальну заробітну плату, а корупціонери — реальні строки…" (с).

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Таке враження що ця програма одразу, після інавгурації перекочувала на смітник. Все! Справа зроблена! Ці красиві слова вже нікому непотрібні.

Хтось зараз обов’язково прискаче і скаже: "Петров! Ти не правий! Все зовсім не так!". Окей, я готовий вас почути. В чому я не правий? В розділі про салюти? Смішно! Про друзів на усіх ключових посадах. Один Баканов чого вартий в кріслі Голови СБУ. Чи поговоримо про корупціонерів, які обовʼязково ж мусять отримати реальні строки? Тут ще смішніше. Як не згадати фразу, "здесь можно хорошо прибарахлиться, внукам хватит", та й героїчний вояж одного Слуги народу в ліс за сто пʼятдесят чогось там, важко забути. І це лише верхівка айсберга.

Одразу, з наскоку тупо змили в унітаз дипломатію, що призвело до трагедії. А чому? Тому що, не слухаючи нікого, вирішили із Путіним погратись в гру "сойдемся посередине". Навіть вирішили кудись йому зазирнути? Ну, а чого б і ні?

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Учора актор. А сьогодні вже вжууухххх і президент країни. Воюючої країни. Вжуууууух і дипломатичного досвіду вже повні кишені. Зараз я цьому Путіну розповім, шо по чьом! Угу, розповів… І якщо до 24 лютого 2022 року Росія готувалась щосили, то Україна під керівництвом найвеличнішого та найвеличніших, до останнього дня готувалась до чого завгодно, лише тільки не до війни! Хто заплатив, платить і ще буде платити за помилки 2019 року, на це питання відповідь знайдіть самі?! Це не важко…

За спиною пʼять років керівництва невігласів, які тепер будемо розгрібати пʼять десятків років. І це в найкращому випадку.

"Одразу хочу запевнити — іду на один термін, щоб змінити систему заради майбутнього. Торгувати принципами, репутацією, країною заради збереження влади не стану. Буду чесним і відданим Україні та передам її в руки нового покоління політиків…" (с).

Джерело

Про автора. Олексій Петров, ветеран АТО, блогер

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Україна
Росія
вибори
політика
корупція в Україні
Володимир Зеленський
Війна з Росією
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