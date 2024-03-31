Справжню небезпеку приховує законопроєкт про спецмісії
Бурхлива реакція на провладний законопроєкт 11104 щодо максимальної кримінальної відповідальності "за несанкціоновані контакти з іноземцями", звісно була очікуваною
Надто свіжі в пам'яті репресії проти громадян України перед Революцією Гідності, а автори диктаторських законів ще на свободі.
За цими емоціями багато хто не побачив якраз головної мети та новації, яка міститься в іншому (прямо пов'язаному зі скандальним і поки що ніким не відкликаним) законопроєкті 11103 - запровадження нового інструменту для зовнішньополітичної діяльності України — спеціальних місій.
До речі, у ст. 13 цього законопроєкту вся ця "відповідальність громадян" залишається.
А це вже — не жарт!
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В чому ж суть? Якщо коротко:
- поруч з мережею закордонних дипломатичних установ України створюється мережа спеціальних місій України;
- голова та члени цих місій будуть призначатися і відкликатися Головою Верховної Ради, Президентом або прем'єром. Як зазначено - "на свій розсуд". Жодних критеріїв чи необхідних навичок;
- функціонал фактично дублює функціонал посольств і послів;
- направляти можна куди завгодно: і до країн, де є діяльні посольства, і до країн, з якими немає дипломатичних чи консульських зносин (цікаво — це куди?);
- забезпечення — коштом державного бюджету.
І ягідка на тортику: "Члени сімей голови, членів, а також персоналу спеціальної місії України, мають право їх супроводжувати під час виконання функцій спеціальної місії України".
Для чого це все зараз і чи це дійсно спрямовано на "забезпечення єдності зовнішньополітичного курсу держави" - додумайте самі...
Про автора. Валерій Чалий, український дипломат, колишній надзвичайний і повноважний посол України у США
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