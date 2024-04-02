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OPINION

"Слуги народу": потенціал вичерпано?

Ростислав Павленко
2 квітня, 2024 вiвторок
08:00
Погляд Ростислав Павленко

Таким глузливим словосполученням у нинішній ВР називають ситуацію, коли кількість "слуг" і їхніх прислужників у залі падає нижче рівня, потрібного для прийняття рішень

Про причини вже писано-переписано.

Падіння мотивації "слуг", приниження, яких вони зазнають від Зеленського і "менеджерів" з його Офісу, незаконні обмеження на відрядження і таке інше.

Чимало сказано і про спроби президентського Офісу вивернути ситуацію на користь для себе.

Вибори під час воєнного стану заборонені — причому у випадку парламенту не законом, а безпосередньо Конституцією.

Тому з цим складом парламенту країні жити до кінця війни.

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Але тим легше представляти парламент джерелом усіх бід. Переобрати (і втратити більшість) не примусиш. А бурчання і фронда невдоволених "слуг" і прислужників офісним сценаристам навіть на користь. Посилює потрібний образ і дозволяє перекладати провину.

Тим більше, що керівництво парламенту абсолютно, цілком, до дрібниць віддане Банковій. І навіть не намагається відстоювати субʼєктність Ради. Навпаки, войовничо потурає Офісу.

Порядок денний формується так, щоб не шкода було втрачати. Не розглядаючи при цьому справді нагальних і важливих питань.

А тим часом події в Україні й навколо залишають дедалі менше часу для подібних ігор.

Сподівання Зеленського та Офісу на всенародну любов (хай навіть з переляку) - марні. Така любов триватиме до першої справді серйозної кризи, яку влада може і не розвʼязати. Бо інституційно слабшає з кожним днем знецінення парламенту і ручного управління у сферах відповідальності уряду.

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Тоді прийде час антикризового управління — але може стати надто пізно.

Тим серед "слуг" і прислужників, кому точно не буде місця в умовній шлюпці, варто вже сьогодні задуматись.

Чим потім утікати з "Титаніка" у крижаній воді вплав, то краще зараз завчасно відвернути від айсберга.

Поки можливість для маневру зберігається.

Джерело

Про автора. Ростислав Павленко, український політик, політолог, політтехнолог, викладач. Народний депутат України IX скликання

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Суспільство
Україна
Верховна Рада
політика
Володимир Зеленський
Війна з Росією
Слуга народу
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