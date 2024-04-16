Ця війна навіть близько не буде схожою на російсько-українську війну. В ній не буде довгих ліній фронту, натомість – повітряні удари та диверсії. Але і такою ця війна відвертатиме від України, і це погано.

Зараз важко спрогнозувати інтенсивність і періодичність цих ударів та диверсій. Багато що залежатиме від результатів нинішньої атаки Ірану по Ізраїлю, від довготривалих спроможностей ізраїльської ППО та навіть політичної атмосфери всередині Ізраїлю. Своєю чергою США докладатимуть зусиль, аби цього обміну ударів не було, або було значно менше.

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Війна змінить виборчий дискурс у США. Ізолюватися від світу тепер там буде немодно.

Це підриває основи трампізму, але разом із тим змушуватиме Трампа повернутися до світу своєю "сильною стороною" - позиціюватися сильним геополітичного мачо, спроможним активною американською політикою "навести порядок" у світі.

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Це дає шанси отримати більшу ідеологічну підтримку допомоги України. Однак ускладнить процедурну підтримку питання, яке допомога Ізраїлю та Україні буде назавжди розведена у різні законопроєкти. Разом із тим в контексті нового медійного дискурсу – протистояння "вільного світу" і "осі зла" - Україна отримає смисловий бонус.

За умови загострення війни може з’явитися особлива тема – ядерне протистояння. Ізраїль давно натякає, що має ядерну зброю, - Іран давно натякає, що може швидко її розробити. Тому погрози, демонстрації та інші міряння потугами (на крайній випадок, навіть випробування) між "майже" ядерними країнами теж можливе.

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Про автора. Сергій Таран, політолог

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