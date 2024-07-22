Причина проста: Росія, як і Янукович, ніколи не відступає добровільно. Вже зараз Запорізька та Херсонська області офіційно вписані в Конституцію РФ, і ніхто їх звідти не викреслить, поки існує РФ.

Тому єдина реалістична мета "плану Джонсона" - це не повернення України до кордонів 2021 року (на засадах "домовленості з Росією" цього ніколи не станеться), а повернення Джонсона на перші шпальти західної преси.

А Росію Джонсон розуміє не краще, ніж Трамп (чи Байден).

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І щоби двічі не вставати. Днями чув фразу: "Західні політики звикли, що Росія в принципі раціональна і договороздатна, тому їм важко прийняти, що насправді вона такою не є". Насправді вона не є договороздатною (тобто дотримується будь-яких договорів лише поки їй це вигідно), але є цілком раціональною. Просто ця раціональність спирається на інший, ніж у Заходу, набір засадничих презумпцій, які визначають, що робити та чого не робити. З погляду інтересів імперії, яка з об'єктивних причин умирає, Путін все робить раціонально. Але визнати Росію імперією, яка з об'єктивних причин умирає, західні політики панічно бояться. І це якраз проблема не російської, а їхньої ірраціональності.

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Про автора. Олексій Панич, філософ, член Українського центру Міжнародного ПЕН-клубу, блогер.

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