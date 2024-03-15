Про причини агресії Росії проти України
Поїхали соцмережами чергові маніпуляції на тему, які українці неправильні і які українці винні у війні. Тож вчергове треба нагадати, що у війни Росії проти України є дві фундаментальні причини
1. Росія залишилася імперією, і владу в цій імперії захопила переповнена ресентиментом кліка КГБшників на чолі з закомплексованим упи**нем. Які мали час побудувати повноцінну диктатуру, рясно оплачену доходами від нафти, газу та інших ресурсів за пофігізму Європи та США. І які в певний момент настільки впевнилися у своїй безкарності, що наважилися на війну у Європі. Звісно, заради найбільш ласого шматка який відірвався від імперії — Україні.
Чи могло бути інакше? Важко відповісти об'єктивно.
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2. Україна не скористалася вікном можливостей в 90-х і втратила час на інтеграцію до ЄС і НАТО. Вже на початку 00-х час було втрачено. Чи могли ми скористатися тим шансом в 90-х і чи достатньо широким було то вікно? Важко відповісти обʼєктивно.
Оце — дві реальні фундаментальні причини.
Усе інше — мова, культура, все що ще можна вигадати — це або російські самовиправдання, або віктімблеймінг у чистому вигляді. На російські самовиправдання нам має бути начхати. А ось віктімблеймінг — річ вкрай шкідлива, дайте людям спокій. Дякую.
Про автора. Юрій Богданов, публіцист, спеціаліст зі стратегічних комунікацій у сфері бізнесу, державного управління та політики
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